الفرنسي بنجامين ميندي يثني على عشاق السيتيزن في أبوظبي قبل انطلاق مباراة فريقه ضد ليفربول

تحدث اللاعب الفرنسي بنجامين ميندي، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، عن شغف وتعلق جماهير السيتي بالنادي السماوي ودعمهم اللامتناهي، قبل صافرة بداية فريقه ضد غريمه ليفربول، وتوجه عشاق النادي من مختلف أنحاء الإمارات إلى الفعالية العائلية المجانية التي تقام في العاصمة أبوظبي بمدينة زايد الرياضية.

تعد منطقة مشجعي السيتي المكان الأمثل لعشاق السيتي من العائلات والأصدقاء لقضاء وقت ممتع ومشاهدة مجريات المباراة، التي تجمع فريقهم ضد نظيره ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يقدم السيتي موسمًا حافلًا بالإنجازات ويخطو بثقة نحو حصد الألقاب في جميع المنافسات والمسابقات الأوروبية والمحلية.

ويذكر أن السيتي وصل لنقطته الـ62 بعد مبارته الأخيرة ليوسع الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني والغريم التقليدي اليونايتد إلى 15 نقطة، لذا فجميع عشاق السيتي على موعد مع متابعة مجريات المباراة المرتقبة في منطقة مشجعي السيتي في العاصمة أبوظبي، ومتابعة النادي طريقه إلى اللقب الأغلى.

وتحدث بنجامين عن زيارته الأخيرة للعاصمة أبوظبي، التي قصدها خلال فترة تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن ملاعب الساحرة المستديرة، والتقى آنذاك مع مشجعي السيتيزن: “كانت زيارتي لأبوظبي مميزة، فالمكان رائع بكل تفاصيله، وكأنك متواجد في متحف، كل شيء من حولنا مذهل، لطالما رغبت بزيارة أبوظبي المتميزة بمناطقها الإسلامية ومساجدها الأكثر جمالًا في العالم، يسعدني القول أنها كانت تجربة رائعة”.

وأردف بالقول: “لم أتوقع تعلق عشاق السيتي في أبوظبي بالنادي إلى هذا الحد، لقد لمست صدق مشاعرهم وإخلاصهم للسيتي، وخلال زيارتي تحدث معهم والتقطنا الصور التذكارية وتبادلنا أطراف الحديث، شعرت وكأنني في منزلي، سألني الجميع عن مدى شفائي من الإصابة وموعد التحاقي بصفوف النادي، إن اهتمامهم بصحتي جعلني أشعر بالفخر كوني ألعب في صفوف السيتي”.

وتنطلق فعاليات منطقة مشجعي السيتي في مدينة زايد الرياضية وتحديدًا على أرض ملعب رقم 15 ابتداءً من الساعة 07:15 مساءً، قبل أن تنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 08:00 مساءً.

وتقام مجموعة متنوعة من المسابقات والأنشطة الترفيهية قبل بداية المباراة وبين شوطيها، وتقدم المرطبات والعصائر الطازجة طيلة وقت الفعالية. وتتاح فرصة مميزة للجميع بدخول المسابقات للفوز، وسيحظى الفائز المحظوظ على قميص النادي عليه توقيع اللاعب الإنجليزي كايل ووكر.