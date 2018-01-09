الكشف عن أجندة المؤتمرات الإقليمية الأربعة التي تقام على هامش الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2018

تنظم اللجنة الإقليمية للأولمبياد الخاص أربعة مؤتمرات إقليمية تقام بالتزامن مع انطلاق منافسات الألعاب في نسختها التاسعة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتتناول المؤتمرات أهم المواضيع التي تظهر القيم الأساسية والرسالة السامية التي تكنّها للأولمبياد الخاص للعالم أجمع، وهي التقبل والتسامح والعدالة والمساواة واندماج أصحاب الهمم مع مختلف فئات وشرائح المجتمع. كما تستهدف المؤتمرات الأربعة الأسر والشباب واللاعبين القادة واللاعبين صغار السن، وتقام ورش عمل ودورات تدريبية وتعليمية.

وبهذه المناسبة صرحت نبال فتوني، مديرة المبادرات في الأولمبياد الخاص: “إن تنظيم المؤتمرات الإقليمية خلال الحدث الإنساني والخيري المرتقب يهدف إلى تعزيز دور الأسر واللاعبين ، لذا تشغل أهمية كبيرة في جدول فعاليات الأولمبياد الخاص”.

وأضافت: “تضم المؤتمرات الإقليمية العديد من ورش العمل، إذ تنطلق أولاً ورشة العمل الإقليمية التاسعة للاعبين القادة والتي تحمل عنوان “اللاعبون القادة فعالون على الأرض”، ويليها المؤتمر الإقليمي الثامن للشباب والذي يحمل عنوان “تطوير المهارات الحياتية”، ويليها انطلاق العرض المحلي الموحد السابع للاعبين صغار السن”.