كرة السلة تشهد مشاركة 220 لاعبًا ولاعبةً في الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص

أعلنت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص عن مشاركة 13 دولة يمثلها 22 فريقا بإجمالي عدد لاعبين 220 لاعباً ولاعبةً في منافسات كرة السلة، والتي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي بالفترة الواقعة بين الـ 17 وحتى الـ 22 من مارس 2018 ، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويشارك في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص 33 دولة منها 18 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و 15 دولة أجنبية تشارك للمرة الأولى.

هذا وقد أعلنت اللجنة الفنية التي تضم محمد ناصر مدير عام الرياضة والمسابقات، والدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب، وشريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات، أسماء الدول المشاركة في المنافسات، إذ يضم كل فريق عشرة لاعبين من اللاعبين الأصحاء، ولاعبين من الأولمبياد الخاص، ويشارك في كرة السلة فئة البنين كل من الجزائر ومصر والعراق والسعودية وعمان وسوريا، وأما الإمارات بصفتها الدولة المنظمة فتدخل المنافسات بفريقين، وفيما يتعلق بمنافسات كرة السلة فئة السيدات تشارك الجزائر ومصر وعمان وسوريا والإمارات.

كما وتشهد دورة الألعاب في كرة السلة مشاركة الدول الأجنبية بالمنافسات، إذ تشارك سرنديب بفريقين من البنين والبنات، وباكستان تدخل المنافسات بفريقين من البنين والبنات، والصين تشارك بفريقين من البنين والبنات، والصين بفريق من البنين، وبلجيكا بفريق من البنين.

وتحظى كرة السلة بشعبية خاصة في الأولمبياد الخاص ويفضلها معظم لاعبو الأولمبياد الخاص. وتتنوع المنافسات في عالم كرة السلة، فبالإضافة إلى مسابقات الفرق، يوجد مسابقة المهارات الفردية، والتي تسمح للاعبين بالتدريب والتنافس بالمهارات الأساسية والتي تتضمن مهارات التمرير وتسديد الكرة والقدرة على التحكم بها بدقة، وتنطيط الكرة لمسافة 10 أمتار، وقد كشفت الإحصائيات عن وجود 15462 لاعبًا ولاعبة كرة سلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعن تاريخ ظهور هذه الرياضة يمكن القول، إنها أبصرت النور عام 1968 إذ نُظمت أولى المسابقات خلال أول ألعاب عالمية أقيمت بأمريكا. وظهرت بالألعاب الإقليمية عام 2000 في المغرب، شارك فيها ثلاث فرق للفتيات من مصر ولبنان والمغرب، وقد حظيت هذه الرياضة باهتمام المشاركين ففي عام 2001 أقيمت أول ألعاب في كرة السلة للفتيات بلبنان وشارك فيها سبع فرق من لبنان ومصر، البحرين، تونس، الأردن، سوريا، فلسطين، العراق. وشهدت المنافسات بكرة السلة بالألعاب الإقليمية التي أقيمت في القاهرة 2014 مشاركة ست دول وهي الإمارات، الجزائر، السعودية، المغرب، لبنان، ليبيا، مصر، بعدد إجمالي للاعبين بلغ 126 منهم 68 لاعباً و58 لاعبةً.

وتقام المنافسات داخل صالات أدنيك مركز أبوظبي الدولي للمعارض، والتي تعد من أهم مراكز المعارض في العالم، والأكبر مساحةً على مستوى منطقة الشرق الأوسط.