64 لاعباً ولاعبةً من 17 دولة يشاركون في سباق ركوب الدراجات الهوائية بالألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2018

أعلنت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص، مشاركة 64 متسابقاً ( 37 لاعبًا و27 لاعبةً ) في رياضة ركوب الدراجات الهوائية التي تُقام ضمن دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي في الفترة الواقعة بين 17 وحتى 22 مارس 2018، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتشهد الدورة مشاركة 33 دولة منها 18 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 دولة أوربية وآسيوية وأفريقية تشارك ولأول مرة فى الألعاب الإقليمية، وبالنسبة لرياضة ركوب الدراجات تشهد مشاركة 17 دولة عربية وأجنبية.

وأعلنت اللجنة الفنية، أن رياضة ركوب الدراجات تشهد مشاركة مميزة في النسخة التاسعة للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، إذ تشارك البحرين بـ 2 لاعباً، ومصر بـ 2 لاعباً و2 لاعبةً، وإيران بـ 2 لاعباً و2 لاعبةً، والعراق بـ 2 لاعباً و2 لاعبةً، والأردن بـ 2 لعباً و2 لاعبةً، والسعودية تشارك بـ 2 لاعباً، ولبنان بـ ـ2 لاعباً، وتشارك ليبيا بـ 2 لاعباً و2 لاعبةً، والمغرب بـ 2 لاعباً و 2لاعبةً، وعمان بـ 2 لاعباً و2 لاعبةً، وتشارك فلسطين بـ 2 لاعباً و2 لاعبةً، وسورية بـ 2 لاعباً و2 لاعبةً، بينما تشارك دولة الإمارات المستضيفة والمنظمة للحدث بـ 8 لاعبين و8 لاعبات.

ولقد جاءت المشاركات من الدولة الأجنبية ومنها الصين الت تشارك بـ 2 لاعباً و2 لاعبةً، وأستراليا بـ 3 لاعبين و3 لاعبات، وبوركينا فاسو بـ 2 لاعباً و2 لاعبةً.

وأشارت اللجنة أن رياضة ركوب الدراجات الهوائية تم إدخالها في حركة الأولمبياد الخاص عام 1987، وتعتبر هذه الرياضة من الرياضات المميزة التي تقوي العضلات وتنشط الدورة الدموية في الجسم.

وتُقام في الأولمبياد سباقات لقياس الزمن لمسافة 500 متر، وأخرى للطرق لمسافة 40 كيلومتر، وأشارت اللجنة أن الدورة السادسة لرياضة ركوب الدراجات في عام 2008 شهدت مشاركة 16 لاعباً ولاعبةً من 7 دول، وعندما أقيمت هذه الألعاب عام 2014 في القاهرة شهدت مشاركة 11 دولة هي : الإمارات، الأردن، السعودية، العراق، المغرب، إيران، سوريا، ليبيا، مصر، فلسطين، لبنان. وبلغ عدد المشاركين 24 لاعباً و 14 لاعبةً. ويبلغ عدد اللاعبين الذين يمارسون رياضة ركوب الدراجات الهوائية 685 لاعباً ولاعبةً.

تقام منافسات سباق الدرجات الهوائية على حلبة مرسى ياس التي تتميز بوجود بنى تحتية ومسارات حديثة مخصصة لركوب الدراجات الهوائية، حيث يمكنك الاستمتاع بركوب الدراجات الهوائية باستئجار دراجة من فان رايد سبورتس التي تقدم لكم تجربة مثيرة لركوب الدراجة الهوائية بصفتها طريقة تجول صديقة للبيئة. أو يمكنك الانضمام لجولة سياحية في الجزيرة برفقة دليل سياحي في محطة ياس بلازا.