“ناعمة” و”حصة” أول المواليد بمستشفى “دانة الإمارات” في أبوظبي لعام 2018

استقبل مستشفى “دانة الإمارات” في أبوظبي في الساعات الأولى من العام الجديد (عام زايد 2018) مولودتين مواطنتين، وودع المستشفى العام الماضي باستقبال 10 مواليد بينهم 6 إناث و4 ذكور ومنهم توأمتان (بنتان) تمت ولادتهما خلال الساعات الأخيرة من العام 2017.

وكانت أول مواليد مستشفى “دانة الإمارات” في عام 2018 أبصرت النور في ساعات الصباح الأولى من أول أيام العام الجديد، وقال والد الطفلة خليفة القمزي “إن ولادتها في العام الجديد كانت مفاجأة وصارت المناسبة لنا مناسبتين سعيدتين في هذا اليوم المميز وسنستذكرها دوماً، وقد سمينا الطفلة ناعمة وكان في انتظارها إخوتها، إن هذا العام هو عام زايد، ومنذ الساعات الأولى من بداية العام قدِمت مولودتنا الجديدة آملا أن يكون عام 2018 عام الأمن والأمان والخيرعلى الجميع”.

وقالت الدكتورة شاكيلا عرفان، أخصائية أمراض النساء والولادة، إن الطفلة والأم في حالة صحية جيدة، وإن انضمام الطفلة إلى الأسرة في هذا اليوم المميز ضاعف فرحة والديها وفرحتنا.

أما عائلة عبدالرحمن الكثيري، فقد استقبلوا طفلتهم الساعة التاسعة صباحاً في أول أيام العام الجديد، وقال والدها “إنها الطفلة الثالثة للعائلة وسمّيناها (حصة)، وقد كان من المتوقع قدومها في الـ 28 من ديسمبر، ولكنها انتظرت لثلاثة أيام أخرى؛ لتنضم إلينا في السنة الجديدة وفي هذا اليوم المميز، وقد أشرفت على ولادتها الدكتورة شاكيلا عرفان أخصائية أمراض النساء والولادة في المستشفى، وبهذا فقد بدأنا عامنا بالبشائر والأفراح مع عام زايد الخير، وعام الوفاء للوالد المؤسس، ومن هنا أتمنى لوطننا الغالي المزيد من التقدم والازدهار”.

وقالت فينو نالايا، الرئيسة التنفيذية لمستشفى “دانة الإمارات” في أبوظبي: “إننا فخورون بأن نرحب بالمواليد الاثني عشر خلال آخر يوم من عام 2017 وأول أيام العام الجديد في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، إن الأطفال والأمهات في صحة جيدة، ومعهم فقد تم ولادة 6000 مولود منذ أن استقبلنا أول مولود في أكتوبر 2015 وحتى اليوم منهم 3100 مولود من الذكور و2900 مولود من الإناث، وكان إجمالي المواليد المواطنين 3365 مولوداً”.

وأضافت: “يشرف على المواليد في المستشفى أكثر من 75 طبيبًا وطبيبة من قسم الولادة وقسم طب الأطفال وحديثي الولادة، ونتوقع ولادة 6 أطفال آخرين مع نهاية هذا اليوم”.

وقد قامت إدارة المستشفى بتوزيع الزهور على المرضى المقيمين في المستشفى احتفالاً بالعام الجديد.