شرطة أبوظبي تخفض المخالفات المرورية إلى النصف

قررت شرطة أبوظبي خفض المخالفات المرورية على السائقين، والغرامات على المركبات المحجوزة بنسبة 50 %، ابتداءً من غدٍ السبت، وإلى غاية الثاني من مارس السنة المقبلة، وذلك بالنسبة للمخالفات المسجلة بين فاتح أغسطس 2016، و2 من ديسمبر.

وقال حساب الشرطة على موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي إنه “تزامنًا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الــ46، وبمناسبة الذكرى الستين لتأسيس شرطة أبوظبي، وتماشيًا مع خطتها الاستراتيجية ومبادرتها لعام الخير 2017، تقرّر خفض قيمة المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات، بنسبة 50%، ويشمل جميع أنواع المخالفات المحررة في إمارة أبوظبي، بدءًا من الأول من شهر أغسطس 2016 وحتى الأول من شهر ديسمبر 2017 فقط، ولا يشمل المخالفات بعد هذا التاريخ”.