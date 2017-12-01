الاتحاد للطيران تواصل احتفالاتها باليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات عبر العالم

تحتفل مجموعة الاتحاد للطيران، باليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات، بإطلاق مجموعة من النشاطات والفعاليات، في مختلف أنحاء العالم.

وبات الاحتفال باليوم الوطني للإمارات، خلال السنوات الماضية، تقليد تحرص المجموعة على الاحتفاء به، من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة، والتي تتضمن احتفالات للموظفين، في مقرها الرئيسي، وفي صالات الانتظار، في مطار أبوظبي الدولي، وعلى متن رحلاتها، وعبر قنواتها للتواصل الاجتماعي.

واحتفالًا بهذه المناسبة، تقدم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، خصومات على أسعار تذاكرها، إلى 46 وجهة ، بين 26 نوفمبر/ تشرين الثاني و3 ديسمبر/ كانون الأول 2017، شريطة أن يكون السفر بين 7يناير/ كانون الثاني وحتى 31مايو/ أيار 2018، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 46% على بعض الأصناف المختارة، من متجر البضائع الخاص ببرنامج الولاء “ضيف الاتحاد”، وذلك في الفترة بين 1 و5 ديسمبر.

كذلك، ستجري الاتحاد للطيران، سحوبات ضخمة، على جوائز متنوعة، في الثاني من ديسمبر، على 46 صنفًا، من البضائع المسجّلة ضمن برنامج الولاء، كما سيتلقى الضيوف الإماراتيين المنتسبين إلى برنامج الولاء، بطاقات تهنئة بمناسبة اليوم الوطني 46.

وإضافة إلى ما ذكر، تتضمن الاحتفالات، عرض فيلم، يهنىء خلاله نجوم فريق مانشتسر سيتي لكرة القدم، دولة الإمارات، على اليوم الوطني الـ 46.

كما يرتدي المقر الرئيسي للمجموعة، ومركز الاتحاد للطيران، ألوان العلم الإماراتي.

أما على صعيد الاحتفالات الدولية، فسوف يتم عرض صور من أبوظبي، في ساحة “ناسداك تايمز سكوير” العالمية، لمدة 4 ساعات يوم 2 ديسمبر.

ويرتدي طاقم الخدمات الأرضية، للاتحاد للطيران، في مطار أبوظبي الدولي، وشاح العيد الوطني، في حين سيتم توزيع الأوشحة على ضيوف الاتحاد؛ احتفالاً بالمناسبة الوطنية، إلى جانب تزيين أحزمة الأمتعة، بدمى على شكل جمل، يحمل وشاحًا بألوان الدولة.

وسوف تزدان صالات الانتظار، في مبنى المسافرين 3. في مطار أبوظبي، بألوان العلم الإماراتي، بالإضافة إلى تقديم الحلوى، التي تم تزيينها بألوان العلم.

أما على متن طائرات الاتحاد للطيران، تنطلق الاحتفالات مع توزيع طاقم الطائرة بطاقات المعايدة، وتوزيع الشوكولا المزينة بالعلم الإماراتي، على المسافرين على متن الرحلات المغادرة، في هذا اليوم.

كما تم إطلاق “فلتر”، اليوم الوطني لدولة الإمارات في 2 ديسمبر، على تطبيق “سناب شات”.