مرسى ياس مارينا أبوظبي يحتفل باليوم الوطني للإمارات

يحتفل مرسى “ياس مارينا” باليوم الوطني للإمارات؛ من خلال تقديم باقةٍ من الأنشطة والفعاليات لجميع أفراد العائلة، وذلك في يوم الجمعة الأول من ديسمبر 2017 اعتباراً من الساعة الـ 2 بعد الظهر وحتى الـ 6 مساءً.

هذا وسوف تتمكن العائلات من الاستمتاع بتناول الوجبات في الهواء الطلق في المطاعم على امتداد الواجهة البحرية للمرسى، لتقدم لهم تشكيلة واسعة من عروض المأكولات المحضرة خصيصاً للمناسبة، والتي تشمل المأكولات العربية في مطعم “روزانة”، والأطباق العالمية في مطعم “ستارز آند بارز”، ومروراً بالمأكولات البحرية في مطعم “أكواريوم”، كما يمكن للضيوف زيارة مطعم ومقهى “دالزاس” الذي يقدم المشروبات الباردة والساخنة ومختلف أنواع المخبوزات، إلى جانب مطعم ’ديابليتو‘ الذي يقدم المأكولات المتوسطية، وفي الوقت نفسه سوف يتمكن الأطفال من الاحتفال بالأنشطة الترفيهية المخصصة لهم في مرسى ياس مارينا، ومن ضمنها منطقة للفنون والحرف ومنطقة كرنفال الألعاب.

ويحتفل ميدان دو في جزيرة ياس في الأول من ديسمبر مع “عرض السنافر” الترفيهي لجميع أفراد العائلة، إذ يمكن للأطفال وعائلاتهم قضاء يوم ترفيهي ممتع، والاستمتاع بالوجبات والأنشطة الترفيهية التي يوفرها مرسى ياس مارينا قبل الذهاب إلى العرض.

وأما الذين يودون الاستماع إلى أعذب الألحان، فلا يفوتهم حضور حفل الفنانة نانسي عجرم على خشبة ميدان دو في الثاني من ديسمبر، وتكتمل المتعة مع تناول ألذ الأطعمة الإيطالية في مطعم “تشيبرياني” الذي يتمتع بإطلالة خلابة على مرسى ياس مارينا من شرفته الخارجية.