6 نصائح لتجنّب الوعكات الصحية أثناء السفر

قد يكون التحضير للقيام برحلة سياحية من أجمل الأوقات وأكثرها حماساً، كونك ستقوم بالتعرّف على ثقافة جديدة والمشاركة بنشاطات رائعة ومشاهدة معالم سياحية مميزة لها تاريخها وحكايتها الخاصة والاختلاط بأناس جُدد في مكان آخر غير المُعتاد عليه، لذلك فأنت حريص على الاستمتاع بكافة اللحظات والأيام دون توقّف ومع تجنّب التعرّض لوعكات صحية مفاجأة.

وأيّاً كانت هي وجهتك السياحية فالهدف واحدة وهو قضاء وقت ممتع ومليء بالراحة والاستجمام للتخلّص من ضغوط الحياة والعمل المتراكمة عليك منذ فترات سابقة، فسواء كانت ذاهب لـ السياحة في أذربيجان أو في باريس سيكون لك الحق بأن تقضي وقتك كاملاً في الاستمتاع إلأى أقصى درجة ممكنة.

ومن أجل ذلك نقدّك لك مجموعة من النصائح التي تجنّبك التعرّض لوعكة صحية وتتفادى المرض أثناء السفر:

1- أخذ اللقاح اللازم

يُنصح بأخذ اللقاحات اللازمة قبل السفر؛ لتفادي الوقوع فريسة للمرض، وبالتالي ذهاب الوقت هباءً، خاصة لدى زيارة المناطق المكتظة أو المناطق السياحية التي تتميّز بوجود الغابات؛ ما قد يجعلك عرضة للإصابة بالإنفلونزا أو الحساسية.

2- تجنّب التعرّض للشمس

لا بدّ لك من عدم التعرّض لأشعة الشمس الحارة تحديدًا لمدة طويلة تُفقد جسمك الرطوبة اللازمة، وتكون عُرضة للحمّى وبالتالي المرض ليومين أو ثلاثة على أقل تقدير.

3- تفادي المياه غير الصحية

تجنب المياه التي قد تكون معرضة لسوء التخزين أو تكون مكشوفة أمام الجراثيم، لذا احرص على انتقاء المياه العدنية المعبأة بشكل صحي.

4- عدم الأكل من الشارع

من المؤكد بأن لكل بلد مأكولات شعبية خاصة يتداولها الباعة المتجوّلون في الشارع، ويفضّل السيّاح تناولها أثناء تجوالهم لسرعة الحصول عليها، وإمكانية الأكل بسهولة، إلا أن هذا الأمر ليس صحيًا أبدًا إلا في حال توفرت الشروط الصحية من نظافة البائع، والمأكولات المصنوعة، وطريقة تغليفها، وبيعها لتفادي التسمّم.

5- تجنّب الزحام

الكثير من الأماكن السياحية تتسم بازدحام ما يجبرك على الانغماس به والتعرّض لبيئة خصبة بأمراض الجهاز التنفسي تحديدًا من إنفلونزا وفيروسات مشابهة، لذلك يُنصح بارتداء الأقنعة الواقية التي يمكن الحصول عليها من أقرب صيدلية.

6- التأكد من نظافة الفندق

نظافة المكان الذي ستقيم فيه من أهم الأمور التي تضمن لك رحلة سياحية خالية من الأمراض حتى وإن كنت تقوم بـ السياحة في إسبانيا فهذا لا يعني أن جودة الفنادق ونظافتها جميعها على ذات المستوى، بل هي تختلف من مكان إلى آخر.