برنامج ولاء عملاء “ضيف ستاروود المفضل” يجمع أعضاءه في الإمارات بمشاهير العالم

استضاف برنامج “ضيف ستاروود المفضل”، وهو برنامج ولاء العملاء التابع لشركة “ماريوت الدولية” للفنادق والضيافة، الفائز بجائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 2017 الفنلندي فالتيري بوتاس، وذلك خلال أمسية عشية السباق الختامي، والتي أقيمت في العاصمة أبوظبي، في فندق سانت ريجيس أبوظبي، في إطار برنامج “لحظات ضيف ستاروود المفضل”، وحضر الأمسية حشد من أعضاء برنامج ولاء عملاء”ضيف ستاروود المفضل” في الإمارات، وجمع من الإعلاميين، الذين قابلوا بطل سباقات الفورمولا1 وجهًا لوجه، وتمكنوا من توجيه الأسئلة المباشرة له.

هذا ويستهدف برنامج ولاء عملاء”ضيف ستاروود المفضل” المسافرين الدائمين، ويشمل 1300 منشأة تابعة لـ 11 علامة من نخبة علامات الفنادق الفاخرة في 95 دولة حول العالم، وانطلق البرنامج الحائز على جوائز مرموقة عام 1999؛ ليسجل نقلة نوعية في برامج ولاء العملاء ضمن قطاع الضيافة، ويقدم البرنامج لأعضائه العديد من الميّزات، والمكافآت الحصرية، التي تشمل تنظيم اجتماعات حصرية لمقابلة المشاهير من أنحاء العالم كافة.

وتحدث فالتيري أمام حشد الحضور عن تجربته المميزة كسائق في فريق “مرسيدس إيه إم جي بتروناس” لسباقات الفورمولا1، وعن كونه انضم إلى الفريق مطلع العام الجاري؛ ليخطّ مسيرة جديدة حافلة بالنجاحات، وقد حصد فالتيري العديد من الجوائز مع فريق مرسيدس، بما في ذلك “جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي 2017″، وجائزة النمسا الكبرى، وفي معرض تعليقه على تواجده في أبوظبي، قال فالتيري: “لم أشهد نظيرًا للأجواء الحيوية والحماسية الغامرة، التي تنبض بها الإمارات، وأنا سعيد جدًا بتواجدي في أبوظبي”.

وخلال الأمسية، خص برنامج ولاء عملاء “ضيف ستاروود المفضل” أعضاءه بفرصة نادرة لخوض أجواء سباقات الفورمولا1، من خلال جهاز محاكاة القيادة الإلكتروني، حيث شاهدوا النجم فالتيري شخصيًا عن قرب، وكأنه يقود في حلبة السباق في سباق حماسي عبر جهاز المحاكاة.

الجدير ذكره أن برنامج ولاء عملاء “ضيف ستاروود المفضل” هو شريك رسمي لفريق “مرسيدس إيه إم جي بتروناس” منذ الإعلان عن تعاونٍ إستراتيجي بين الطرفين عام 2012، بما يشمل استضافة الفريق خلال مختلف جولاته في موسم الفورمولا1.