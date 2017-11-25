كابتن طائرة الاتحاد العملاقة يكشف الستار عن التحضيرات لتقديم العرض الافتتاحي الجوي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1

يشهد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لهذا العام مجددًا عرضًا جويًا مذهلًا، تنفذه الاتحاد للطيران وسرب فرسان الإمارات، وذلك مع استعداد الفرق والسائقين و60 ألف مشجع في حلبة مرسى ياس لختام بطولة الفورمولا 1 لموسم 2017.

ويتولى عادل الزبيدي كابتن الطائرة العملاقة “بايلوت 380” قيادتها فوق مسار الحلبة وعلى ارتفاع 800 قدم وبسرعة 400 كم، ويرافقه عدد من الطائرات النفاثة السريعة التابعة لفريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية.

وبهذه المناسبة، صرح عادل الزبيدي، كابتن طائرة الاتحاد للطيران: “نشعر بالفخر والاعتزاز بتقديم الاستعراض الجوي، الذي يعلن افتتاح السباق الختامي لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2017”.

وأردف بالقول: ” إنها مشاركتي الثانية، فقد سبق لي وشاركت في الاستعراض الجوي العام الماضي، خضنا حصصًا تدريبية مكثفة في مقر شركة الاتحاد للطيران لمدة 4 ساعات وعلى مدار يومين عبر أجهزة محاكاة الطيران، استعدادًا لحفل الافتتاح، كما أننا انطلقنا مع فريق الفرسان، يوم الجمعة الماضي؛ للتدرب على تقديم الاستعراض في الجو”.

وأضاف: “عادةً ما تكون قيادة الطائرات العملاقة أكثر صعوبة من قيادة الطائرات الأصغر حجمًا، لذا كان من المهم وضع أسس وقواعد يجب اتباعها لتقديم استعراض مميز، وذلك من خلال تنسيق سرعة الطائرات وارتفاعها مع فريق الفرسان الإماراتي”.

وأضحى عرض تحية الاتحاد للطيران، مرادفًا لسباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، وفي هذا العام تحلق طائرة الاتحاد مزينة بتصميم مبهر لألوان الطلاء الجديدة لطائراتها، والتي تحمل شعار “معالم من أبوظبي” في سماء حلبة مرسى ياس معلنةً بداية السباق.

واستغرق التخطيط والتحضير للتشكيل الجوي للطائرات المشاركة في العرض، الذي يتم قبل انطلاق سباق الفورمولا 1، عدة شهور.

وتستغرق رحلة الطائرة 50 دقيقة، ابتداءً من لحظة الإقلاع وحتى الهبوط في مطار أبوظبي الدولي، وفور صعود الطائرات إلى الجو تتخذ تشكيلة الطيران الخاصة بالعرض الجوي لمدة 10 دقائق، تحلق خلالها عدة مرات في سماء حلبة مرسى ياس.

ويبدأ العرض الجوي وتحية الاتحاد للطيران عند الساعة 16:47، قبل تأدية السلام الوطني لدولة الإمارات، وذلك قبل دقائق قليلة من انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، 2017 في أبوظبي.