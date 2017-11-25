فريق فرسان الإمارات يُزين سماء حلبة مرسى ياس قبل انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1

رسم فريق فرسان الإمارات، الفريق الوطني للاستعراضات الجوية، لوحة في سماء حلبة مرسى ياس أذهلت الآلاف من الجماهير المتواجد على المدرجات.

وقدم فريق فرسان الإمارات الاستعراض الأول عند الساعة 04:15 عصرًا، وكان هذا العرض الأول من استعراضين يخطفان الأنفاس.

وشكّل استعراض فريق فرسان الإمارات الرائع فرصة حضّرت المشجعين وزوار الحلبة لاستعراض آخر يوم الأحد مع الاتحاد للطيران اللذين سينفذان استعراضًا جويًا سوية، إذ سوف تحلّق طائرة الاتحاد للطيران من طراز إيرباص A380 فوق سماء حلبة مرسى ياس عند الساعة 16:47.

وبعد تأدية السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يقدم فريق الفرسان وطائرة الاتحاد للطيران إيرباص A380 عرضًا جويًا فوق مسار الحلبة وقبل انطلاق السباق الختامي لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2017 في أبوظبي.