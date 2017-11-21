وجبات من مختلف المطابخ العالمية تلبي أذواق ضيوف سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي

كشفت حلبة مرسى ياس، معلومات مذهلة حول إجراءات الاستعداد لتنظيم سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2017 في أبوظبي، واستضافة العدد الكبير من الزوار الأجانب والمحليين خلال عطلة الأسبوع.

وتستضيف حلبة مرسى ياس 60 ألف زائر، ولتوفير أشهى الوجبات الصحية والمغذية لهذا العدد الكبير من الزوار، يستخدم 270 من كبار الطهاة، 7 آلاف طن من الأرز و6 آلاف و500 طن من النودلز و9 آلاف طن من البطاطس المقلية، خلال عطلة أسبوع السباق، التي تمتد ثلاثة أيام؛ لتحضير 145 ألف وجبة.

ويتطلب تحضير هذا العدد الهائل من الوجبات، 250 ساعة عمل و100 ساعة للتنظيف، لتستوجب الاستعدادات اللوجستية لتنظيم أعمال الضيافة وخياراتها المتنوعة، جهدًا يقارن بالتحضير للسباق ذاته.

وحول هذا الموضوع، علق الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: “إن تلبية أذواق جميع زوار حلبة مرسى ياس، وتوفير مجموعة متنوعة من خيارات الضيافة من الأطعمة والمشروبات، واحد من أكبر وأهم المهام في عطلة أسبوع السباق، ومنذ الانطلاقة الأولى لسباق الجائزة الكبرى في أبوظبي عام 2009، عملنا على الاستثمار في توسيع خيارات الضيافة؛ لنقدم لزوار السباق وجبات مغذية وصحية عالية الجودة، من مختلف المطابخ العالمية”.

وأردف: “يتطلب التحضير لاستضافة سباق الجائزة الكبرى، تخطيطًا دقيقًا، والانتباه لأدق التفاصيل، فيما يتعلق بأعمال الصيانة والهندسة والنقل والتغطية الإعلامية وتلبية احتياجات الفرق، ولكن توفير أفضل الأطعمة والمشروبات لزوار حلبة مرسى ياس، يعد من أضخم وأهم المهام”.

وتوفر حلبة مرسى ياس لزوارها، مجموعة غنية من الوجبات وخيارات الضيافة، ابتداءً من المطاعم الراقية، التي تتمتع بإطلالة رائعة على مسار السباق، وصولًا إلى عربات الطعام، التي تقدم ألذ الأطباق، من مطابخ آسيا والمكسيك وأمريكا والشرق الأوسط.

كما تشمل قائمة الأطعمة، العديد من الأطباق الصحية والعصائر الطازجة والسلطات، أما محبو الحلويات، فيمكنهم تذوق مأكولات فريدة مثل: البيتزا المحلاة أو الآيس كريم المجمد آنيًا باستخدام النيتروجين.

ولاقت عربات الطعام في العام الماضي إقبالًا كبيرًا، لتعود الشاحنات بمطابخها المتنقلة مجددًا في عام 2017، وتقدم ما يزيد على 73 موقع للمأكولات والمشروبات و20 عربة طعام لزوار السباق، مجموعة متنوعة من الأطباق والوجبات، من ضمنها عربة الوجبات الجنوب أفريقية، التي تقدم وجبة “باني تشاو” التقليدية في جنوب أفريقيا، وعربة كرك هاوس التي تقدم شاي الكرك والحلويات الإماراتية التقليدية، وعربة موتي روتي التي تقدم وجبات متنوعة من الأطعمة الباكستانية، وعربة بينك برغر التي تقدم البرغر الصحي.

وتتضمن الأطعمة المقدمة في “مناطق النوادي” في حلبة مرسى ياس، أطباقًا من مطاعم إيطاليا وكوبا وأمريكا، فيما تركز باقات البرنش على محطات الطهي الحية، والمأكولات المستوحاة من عربات الطعام.

ويقدم الطهاة في أجنحة ضيافة الشركات لزوارها، مجموعة مميزة من النكهات العالمية، من مختلف المطابخ المعاصرة الراقية.

واختتم العامري: “نهدف لأن يقدم سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2017، لضيوفه تجربة رياضية وترفيهية فريدة، وأن تلبي أطباقه أذواق جميع الزوار”.