نفاد جميع تذاكر المدرجات لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2017

أعلن القائمون على سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2017 في أبوظبي، عن نفاد جميع تذاكر السباق لهذا العام.

وكشف المنظمون عن مبيع تذاكر المدرجات الرئيسة كافة لفئة يومين وثلاثة أيام، وتبقّى عدد محدود من تذاكر أجنحة الضيافة، وتذاكر اليوم الواحد الخاصة بالجمعة فقط والحصرية بتلة أبوظبي، وتدعو حلبة مرسى ياس الجمهور، إلى اهتبال الفرصة، وعدم توفيت فرصة حضور أضخم الفعاليات الرياضية والترفيهية في المنطقة.

ويبلغ سعر تذكرة اليوم الواحد الحصرية بتلة أبوظبي 395 درهمًا إماراتيًا فقط، وتتيح لحامليها دخول منطقة مشجعي الفورمولا1 التي تفتح أبوابها للمشجعين يوم الخميس، بالإضافة إلى حفلتي مهرجان يا سلام لما بعد السباق؛ يوم الخميس التي يحييها الدي جي العالمي كالفن هاريس، ويوم الجمعة التي يحييها مغني الراب الشهير جاي كول.

وتشمل باقات الضيافة لسباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، كلًا من الجود والضيافة وشرفة مسار السباق ونادي البادوك وأجنحة المرسى، بالإضافة إلى عدد محدود برانش الجائزة الكبرى.

كما يمكن لجميع حاملي تذاكر الفورمولا1 الترقية إلى الدائرة الذهبية لحفلات ما بعد السباق.