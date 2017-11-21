“أجيليتي” و”يوباك” و”الوطنية العقارية” تستثمر 1.2 مليار دولار أمريكي بمجمع ريم مول في أبوظبي

أعلنت كل من شركة أجيليتي، وشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) والشركة الوطنية العقارية، وهو اتحاد الشركات المكون لكونسورتيوم مجمع ريم مول وجهة المتعة والترفيه والتسوق في أبو ظبي عن استكمال تمويل المشروع البالغة قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي، من خلال توقيع أكبر تسهيل ائتماني لأصل عقاري في دولة الإمارات في عام 2017.

وبهذه المناسبة، علق الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي طارق سلطان: “إن مناخ الأعمال في أبو ظبي، هو أحد أهم الأمور التي تجعلها جذابة للمستثمرين، كما تشكل السرعة، التي أكملت بها سلطات أبوظبي الإجراءات اللازمة لاستكمال المشروع، مثالًا عظيمًا على الكفاءة والفاعلية. وتقوم مجموعة أجيليتي باستثمارات كبيرة في أبوظبي؛ لأننا نؤمن بشدة في مشروع ريم مول، وفي آفاق النمو في أبوظبي”.

وسيوفر مجمع ريم مول في أبو ظبي 450 متجرًا للعلامات التجارية المحلية والعالمية، والمطاعم والتسلية والترفيه على مساحة تقدر بـ2 مليون قدم مربع (2.9 مليون قدم مربع مساحة إجمالية) منها 85 محلًا للمأكولات والمشروبات، فضلًا عن مجموعة واسعة من الوجهات الترفيهية المخصصة للعائلات، بما في ذلك حديقة أبوظبي الثلجية.

والجدير بالذكر أنه يتم تطوير المجمع من قبل شركة الفروانية للتطوير العقاري، وهي مشروع مشترك بين شركة أجيليتي، وشركتها التابعة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)، والشركة الوطنية العقارية. وتوفر هذه الشراكة للمشروع أساسًا ماليًا متينًا وخبرة عميقة في إدارة الأصول وتطوير العقارات التجارية، فضلًا عن سجل حافل بالنجاحات في تشغيل مراكز التسوق المرموقة.

وقد قامت شركة الفروانية بتوقيع اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 457 مليون دولار أمريكي لمدة سبع سنوات مع بنوك إقليمية ودولية تحديدًا بنك أبوظبي التجاري، وبنك الخليج الكويتي، وبنك نور، وبنك ستاندرد تشارترد، حيث تخضع هذه الاتفاقية لبعض الشروط النهائية، التي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها قريبًا.

ومن جانبه، علق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية، فيصل سلطان: “يتقدم مشروع ريم مول على نحو جيد، وهو أحد أهم منشآت التجزئة والترفيه، التي يتم تطويرها في أبو ظبي على الإطلاق، ونحن نتطلع إلى اليوم الذي يفتح فيه المجمع أبوابه للمقيمين والزوار “.

وتجدر الإشارة إلى أن مجمع ريم مول يقع في منطقة نجمة أبو ظبي في جزيرة الريم، التي تقوم بتطوير مخططها السكني والتجاري شركة الريم للتطوير، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان الجزيرة حوالي 200,000 نسمة عند الانتهاء من تطويرها.