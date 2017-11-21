حلبة مرسى ياس تكشف عن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية الرائعة خلال عطلة أسبوع السباق

يتميز سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1® في أبوظبي بأجوائه المميزة التي توفر المتعة والترفيه لضيوف الحدث الذي يستقبل 60 ألف متفرج، ابتداءً من أحداث الإثارة والمنافسة على مسار السباق، ووصولًا إلى الفعاليات الترفيهية والأنشطة التفاعلية، التي تناسب جميع أفراد العائلة في الواحات الأربع، التي تنظمها حلبة مرسى ياس.

يحظى زوار منطقة مشجعي الفورمولا 1® بفرصة مميزة للتعرف عن قرب على فريقهم المفضل خلال الجولة المفتوحة لمنطقة الصيانة، بالإضافة إلى سائقيهم المفضلين خلال جلسات التواقيع التذكارية التي تنطلق يوم الخميس الـ 23 من نوفمبر. وتتضمن الفعاليات المميزة -أيضًا- منتدى مشجعي سائقي الفورمولا 1® الجديد، ومنطقة ألعاب الفورمولا 1® وعروضًا موسيقية وراقصة وعروض مسرح الشارع، ومعرضًا فنيًا ومحطة للاسترخاء توفر خدمات العناية بالأظفار وتصفيف الشعر، بالإضافة إلى تجربة حماسية جديدة تحمل اسم “السقوط الحر 46″، وغيرها العديد من الأنشطة المميزة.

وتفتح الواحة الغربية أبوابها لحاملي التذاكر يوم الجمعة الـ 24 من نوفمبر لترفه عن ضيوفها بمجموعة مميزة من الأنشطة الترفيهية، التي تتضمن عرضًا حيًا لفرقة الاستعراضات الراقصة “إم دي برودكشنز، واستعراضاتٍ مميزة يقدمها الراقص ماركيز “نون ستوب” سكوت، وفرقة “غيرل توك” المكونة من ستة أعضاء، وفرقة عروض مسرح الشارع “ستريت سيناريو”، كما يمكن لحاملي التذاكر الاستراحة في حديقة النخيل، فيما توفر منطقة الأرجوحات الشبكية فرصة للاسترخاء بعيدًا عن الحركة المتواصلة في مسار السباق.

كما تحفل الواحة الجنوبية بالمتعة والترفيه مع مناطق الاستراحة المميزة بألوانها المبهرجة، وتتيح لزوارها الاستمتاع بمجموعة مميزة من الألعاب التفاعلية، والاستمتاع بأنغام الموسيقى التي يقدمها أفضل المنسقين الموسيقيين في المنطقة، الذين يرفهون عن جمهورهم بمجموعة من أجمل أغاني موسيقى الروك من ثمانينيات القرن الماضي، وموسيقى موتاون بالإضافة إلى أجمل الأغاني الكلاسيكية لموسيقيي الإيندي البريطانيين.

أما الواحة الشمالية، فتحتضن كلَّ ما يتعلق بتراث أبوظبي، وحاضرها، ومستقبلها، وتتيح القرية التراثية لزوارها، اكتشاف الثقافة المحلية وتذوق المأكولات الإماراتية التقليدية، والاستمتاع بالرقصات الإماراتية والأغاني التراثية والفنون المحلية.

فيما تفتتح منطقة الكارتينج “كارت زون” أبوابها حصريًا لحاملي تذاكر الفورمولا1 طيلة أيام عطلة أسبوع السباق.

ولمن يحبون اختبار الإثارة على مسار سباق الفورمولا1 العالمي بأنفسهم، تتيح حلبة مرسى ياس للمرة الأولى على الإطلاق، لحاملي تذاكر الفورمولا1 اختبار تجارب الركوب على متن سيارة جاغوار إف تايب أو سيارة راديكال إس إس تي، ويتمتع كل من يحجز باقة الترقية إلى الدائرة الذهبية لحفلات ما بعد السباق، بتجربة ركوب مجانية.

كما يمكن حجز تذاكر الركوب خلال اليوم، ويمكن للراغبين بحجز إحدى التجارب على مسار السباق، زيارة الموقع الرسمي لحلبة مرسى ياس، للاطلاع على شروط العمر والطول بالإضافة إلى النظم والأحكام الخاصة بتجارب الركوب.

أما للذواقة، فتتوافر مجموعة واسعة من المطاعم التي تقدم مختلف الأطباق العالمية والمحلية في جميع الواحات، وتلبي المطاعم وعربات الطعام في منطقة مشجعي الفورمولا1 وضيوف المدرجات وتلة أبوظبي جميع الأذواق، وتقدّم مجموعة من الأطباق الساخنة، والمأكولات النباتية من مختلف المطابخ العالمية، بالإضافة إلى الوجبات الخفيفة والمشروبات والعصائر.

ويطوف الباعة المتجولون بين مقاعد المدرجات، ويقدمون الوجبات الخفيفة والمشروبات؛ لئلا يفوت الجمهور أي من أحداث الإثارة على مسار السباق.

ويمكن لمن يرغبون بالاحتفاظ بذكريات تظل معهم بعد اختتام السباق، زيارة منصات ملتقى ياس إكسبريس في منطقة مشجعي الفورمولا1 وجميع الواحات لشراء البضائع الرسمية للفورمولا1 وحلبة مرسى ياس والتي تتضمن الملابس والتذكارات، والأغطية الواقية للأذنين؛ كما يمكن لضيوف السباق شراء بضائع يمكن توقيعها من السائقين المفضلين في جلسات التواقيع التذكارية.

وعلق الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: “”من أهم الأشياء التي تميز عطلة أسبوع السباق في حلبة مرسى ياس، هي الأيام الأربعة الحافلة بالفعاليات الترفيهية التي تقام في مناطق الواحات. تستقبل الحلبة خلال عطلة الأسبوع ضيوفًا ينتمون لأكثر من 170 بلدًا، ونحن نسعى دائمًا لتقديم تجربة متنوعة وشاملة ترضي جميع الأذواق والاهتمامات، بدءاً من عشاق رياضة السيارات ومرورًا بالعائلات والأطفال، وانتهاءً بالراغبين بقضاء أوقات ممتعة على مدار اليوم”.