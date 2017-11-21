دليل رياضة السيارات للصغار يعرف الأطفال على عالم الفورمولا 1

أطلقت أبوظبي مبادرة مميزة بهدف مساعدة الصغار من عشاق رياضة السيارات على معرفة المزيد من التفاصيل والمعلومات عن رياضة الفورمولا 1، وذلك مع اقتراب موعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2017 في أبوظبي.

وسيتوافر الكتاب الإلكتروني، الذي يحمل اسم دليل رياضة السيارات للصغار، مع إمكانية تحميله بالنسبة للقادمين لمشاهدة السباق على الرابط الآتي: https://www.yasmarinacircuit.com/ar/junior-motorsports-digital/ كما سينشر قريبًا مقطع فيديو يتضمن التفاصيل الرئيسة في الدليل، وذلك على صفحات التواصل الاجتماعي دعمًا لهذه المبادرة.

ومن المتوقع أن يستقطب سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2017 في أبوظبي الآلاف من الصغار، وذلك بفضل إطلاق عرض “انطلق مجانًا” الجديد في يوم الجمعة ضمن فعاليات سباق الجائزة الكبرى لهذا العام. وعند شراء كل تذكرة بالغين فئة ثلاثة أيام في المدرج الرئيس، يمكن للصغار تحت 12 سنة الحصول على دخول مجاني إلى المدرج الرئيس خلال يوم الجمعة، إضافة إلى دخول مجاني إلى عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد.

ويتضمن دليل رياضة السيارات للصغار، معلوماتٍ وحقائقَ وأرقامًا متنوعة حول القوانين الجديدة المعتمدة خلال هذه الموسم، وتفاصيل عن أبرز السائقين الشباب والموهوبين ومنهم ماكس فيرستابن، وكذلك هناك عرض شامل للسباقات التي استضافتها حلبة مرسى ياس في الأعوام الماضية، وغير ذلك من المعلومات التي تهم عشاق رياضة السيارات من الصغار.

وفي تصريح له، قال السيد الطارق العامري، الرئيس التنفيذي في حلبة مرسى ياس: “من أبرز المهام التي وضعت على عاتق حلبة مرسى ياس، أن توفر منصة للصغار من أجل تمكينهم من دخول عالم رياضة السيارات. لذلك نستهل ذلك بمساعدة الصغار على تكوين روابط وثيقة مع الرياضة من عمر صغير”.

وأضاف: “بالطبع هذه المعلومات والتفاصيل، التي يتضمنها دليل رياضة السيارات للصغار، ستساعد هؤلاء الشباب على فهم هذه الرياضة فهمًا أوسع، ومعرفة الخفايا والأسرار التي ترافق السباق المشوق الذي يشاهدونه على الحلبة. ومع خلال لفت انتباههم نحو ياس كارت زون، والبطولات الإقليمية التي تستضيفها حلبة مرسى ياس، فإن الدليل يكشف لهم الطريق نحو دخول هذه الرياضة الاحترافية”.

ومن المواضيع الرئيسة التي يتضمنها الدليل، معلومات مفصلة عن الفرق والسائقين، ومسابقة تتضمن مجموعة من الأسئلة المشوقة، والفعاليات التي تستضيفها حلبة مرسى ياس. أما قسم السباق بالأرقام، فيقدم لمحة عن التعديلات الجديدة في هذا الموسم والتي جعلت سيارة هذا العام أسرع وأكثر ثباتًا.

وسيكون لدليل رياضة السيارات للصغار دور في تقديم قصص ملهمة للأطفال عن السائقين المتميزين مثل: ماكس فيرستابن، كما يوجه النصاح اللازمة حول السبيل للاحتراف في عالم رياضة السيارات. وإلى جانب ذلك، فإن الدليل يبين الخيارات المتنوعة بالنسبة لجيل المستقبل؛ للسير على خُطى أبطالهم المفضلين، وذلك من خلال المشاركة في سباقات الكارتينج والبطولات الإقليمية للصغار، وفئات جي بي 3، والفورمولا 2.

إلى جانب ذلك يتضمن الدليل معلومات وافية عن ياس كارت زون، التي شهدت أعمال تطوير أخيرًا مع حلبة بطول 800 متر، وأكثر من 30 سيارة كارتينج جديدة، مع تطوير غرف التبديل والاجتماعات. توجد -أيضًا- تفاصيل عن بطولة فورمولا 4 الإمارات المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، والتي تعد سلسلة سباقات تشكل صلة الوصل بين سلسلة السباقات الإقليمية والمنافسات الأوروبية.