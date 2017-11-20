نيشن تاورز غاليريا أبوظبي يحتفي بالموسم السياحي الجديد عبر إطلاق حملة تسوق واربح

كشف مول نيشن تاورز غاليريا، الوجهة الرائدة للتسوق والترفيه في أبوظبي، عن إطلاق حملة “تسوّق واربح” الجديدة ضمن جميع متاجر المركز بمناسبة حلول الموسم السياحي الجديد، وتشتمل هذه الفعالية على برنامجٍ ترفيهي زاخرٍ بالأنشطة والأجواء الشتوية، والسحوبات القيمة للفوز بجوائز حصرية.

هذا ويتميز مول نيشن تاورز غاليريا، بموقعه عند أسفل برجي ’نيشن‘ التوأم، ويطل على كورنيش أبوظبي ونادي ’نيشن ريفيرا‘ الشاطئي، كما يحتضن المول نخبةً من أرقى المتاجر والمطاعم الفاخرة مع تراسات مفتوحة في الهواء الطلق ومرافق عالمية الطراز.

ومع إطلاق الحملة الجديدة التي تقدم لزوار المول تجربة تسوق متميزة بين الـ 15 من نوفمبر والـ15 من يناير2018 ، صرّح شهنواز شمس الدين محمد، رئيس عمليات التجزئة في مول نيشن تاورز غاليريا: “نسعى هذا العام لمفاجأة ضيوفنا والاحتفاء بهم؛ عبر تقديم تجربة تسوق استثنائية، فإلى جانب تنظيم سحوبات للفوز بجوائز قيّمة ومتميزة، سنقدم برنامجاً حافلاً بمجموعة من الأنشطة الترفيهية الحيوية، بما فيها عروض للموسيقى والرقص، إلى جانب فرصةٍ للاستمتاع بمشاهدة عروض بهلوانية في الهواء تحبس الأنفاس”.

ويمكن للمتسوقين الحصول على قسيمة للدخول بالسحوبات، والفوز بواحدة من ثلاث جوائز قيّمة، وذلك عند إنفاقهم 100 درهم إماراتي أو أكثر في منافذ المول، وسيتم إجراء السحب الخاص بداية من يوم الـ 3 من ديسمبر 2017، إذ سيحظى فائز محظوظ بإقامة مجانية لليلة واحدة في جناح ’المنهل‘ الفاخر ضمن فندق ’سانت ريجيس أبوظبي‘ ذي الخمسة نجوم، ويمكن -أيضاً- لعشاق الشاطئ والبحر المشاركة في السحب الثاني يوم الـ 23 من ديسمبر 2017 للفوز بالجائزة الثانية، وهي عضوية مجانية لمدة عام في نادي نيشن ريفيرا الشاطئي، والذي يقع بجوار نيشن تاورز غاليريا، إذ يوفر هذا النادي شاطئاً مذهلاً يطل على المياه اللازوردية ، كما يضم حوض سباحة كبيرًا تحيط به المساحات الخضراء، فضلاً عن نادٍ صحي مزوّد بأحدث التجهيزات، وأما السحب الكبير فسوف يكون للفوز بالجائزة الكبرى والذي يعلن نهاية عروض حملة “تسوّق واربح” في الـ 15 من يناير، إذ سيحصل الفائز بالسحب الكبير على سيارة ’نيسان باترول نيسمو‘ الجديدة.

هذا ويوفر مول نيشن تاورز غاليريا المكان الأمثل لقضاء وقت مميز خلال فصل الشتاء، بفضل وجهاته الجذابة وفعالياته الترفيهية، فضلاً عن أنشطته المخصصة للأطفال، إذ يمكن للصغار زيارة المول لمشاهدة لوحة جداريّة من الفسيفساء، والمشاركة في تزيينها عبر إضافة لمساتهم الخاصة والإبداعية عليها.

وخلال احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ، يستضيف المول عرضاً راقصاً لفرقة ’ستومب‘ العالمية، والتي ستبهر الحضور بحركات مذهلة يستعين خلالها الفنانون بمجموعة من الأدوات الخاصة لإضفاء المزيد من التأثيرات والإيقاعات النابضة بالحيوية، وكما ينظم مول ’نيشن تاورز غاليريا‘ خلال إجازة اليوم الوطني في الـ 3 من ديسمبر، عروضاً بهلوانية في الهواء تحبس الأنفاس، إلى جانب تنظيم عرض راقص يضم مجموعة من أجمل اللوحات الراقصة التراثية، ويلي ذلك الإعلان عن اسم الفائز بالسحوبات.

وفي الفترة الممتدة من الـ 11 إلى الـ 25 من ديسمبر2017 ، سيتحول مول نيشن تاورز غاليريا إلى وجهة رائعة للاحتفال بفصل الشتاء مع إطلاق فعالية “ليتساقط الثلج”، إذ يهطل الثلج ضمن الأماكن المغلقة داخل المول في مشهدٍ رائع يبدأ الساعة الـ 04:00 من بعد ظهر كل يوم، ويمكن للضيوف التقاط صور تذكارية في إحدى أكشاك التصوير، وهكذا يحظى الكبار والصغار بفرصةٍ لقضاء أروع الأوقات بصحبة العائلة والأصدقاء في أبوظبي.