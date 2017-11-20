نجوم المستقبل يتنافسون للتألق على حلبة مرسى ياس خلال أسبوع الفورمولا 1 في أبوظبي

تتحضر حلبة مرسى ياس لاستقبال نخبة نجوم سباقات الفورمولا 1 في الأيام القادمة بمن فيهم لويس هاميلتون وسيباستيان فيتيل وغيرهم الكثير. كما ستوفر الحلبة الفرصة لمجموعة من السائقين الشباب لإثبات قدراتهم واستعراض مهاراتهم في عالم سباقات السيارات على واحدة من أفضل حلبات السباق في العالم.

حيث سيتنافس العشرات من السائقين الموهوبين ضمن بطولتي إف 2 وجي بي 3 اللتين تمثلان بداية النجومية العالمية للمتسابقين الشباب.

وكان الفرنسي الشاب بيار غاسلي انتقل أخيراً من المشاركة في سباقات إف 2 إلى سباقات الفورمولا 1 عندما شارك في سباق الجائزة الكبرى في ماليزيا للمرة الأولى هذا العام مع فريق تورو روسو.

كما شهد الموسم الحالي لبطولة إف 2 تألق المتسابق تشارلز لوكلير، والذي ضمن الحصول على لقب البطولة في الجولة قبل الأخيرة.

ويعتبر لوكلير اسماً معروفاً لدى محبي رياضة السيارات وذلك بعد فوزه ببطولة جي بي 3 في حلبة مرسى ياس الموسم الماضي، وهذا ما أمّن له الانتقال إلى بطولة الفورمولا 2. وبعد أن نجح في تأمين فوزه ببطولة السائقين هذا العام، يسعى تشارلز لوكلير لإنهاء الموسم بتحقيق نصر جديد في أبوظبي ليختتم به موسمه الباهر.

ومن جهة أخرى، شهدت بطولة جي بي 3 هذا العام منافسة محتدمة بين جاك إيتكن وجورج راسل وتبادلا صدارة الترتيب بضع مرات خلال الموسم.

وعلى غرار لوكلير، تمكن جورج راسل من الفوز بالبطولة قبل القدوم إلى أبوظبي، إلا أن المشجعين يتطلعون لمشاهدة المزيد من التنافس من أجل الفوز بالمركز الثاني في كلتا الفئتين. إذ ستحتدم المنافسة بين أوليفر رولاند وأرتيم ماركيلوف في بطولة الفورمولا 2، وبين جاك إيتكن ونيري فوكوزومي في بطولة جي بي 3.

ورغم أن سباقات الفورمولا 1 هي الأكثر شعبية على مستوى العالم، إلا أن هاتين البطولتين تجذبان أيضاً الكثير من الاهتمام والمتابعة.

وتنص قوانين سباقات الفورمولا 2 وجي بي 3 على توحيد مواصفات الهيكل والمحرك وعلبة التروس والإطارات في السيارات كافة، فيما تعتمد القدرة على تجاوز السيارات الأخرى والفوز بالسباق على مهارات السائق والتفكير السريع والموهبة وراء عجلة القيادة.

وبرز العديد من السائقين الشباب على مر السنين الماضية في كلتا الفئتين على حلبة مرسى ياس، والتي تعد واحدة من أكثر المسارات التقنية في مجال سباقات السيارات.

وتتميز حلبة مرسى ياس بالقسم الأخير المستقيم والمنعطفات المتتالية والصعبة؛ ما قد يؤدي ببعض السائقين إلى الانزلاق وارتكاب أخطاء حاسمة.

وتسهم بطولتا إف 2 وجي بي 3 في تهيئة أجواء ممتعة لمحبي سباقات السيارات خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما أنها تمنح السائقين الشباب في المنطقة فرصة التعرف على المهارات اللازمة التي يحتاجونها لتحقيق أحلامهم في عالم سباقات الفورمولا 1.

وساهم إطلاق بطولة الإمارات للفورمولا 4 المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات على حلبة مرسى ياس العام الماضي، في إتاحة الفرصة أمام السائقين الناشئين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط للدخول إلى عالم سباقات إف 2 وجي بي 3.

وفي هذا السياق قال الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: “تسهم بطولتا إف 2 وجي بي 3 برعاية السائقين الشباب الموهوبين، ومنحهم الفرصة المواتية للانتقال إلى عالم سباقات الفورمولا 1. وأصبح لدى السائقين الشباب في هذه المنطقة الآن فرصة مميزة للتألق في عالم سباقات السيارات بفضل إطلاق بطولة الإمارات للفورمولا 4”.

وأضاف قائلاً: “سيشارك العديد من السائقين الموهوبين للغاية على حلبة مرسى ياس على هامش سباق الفورمولا 1 وهذا ما سيمنح محبي رياضة السيارات فرصة الاستمتاع بمنافسة لا مثيل لها على الحلبة”.