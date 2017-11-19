“مرسى ياس”: أقل من 1000 تذكرة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1

حث منظمو سباق “جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1” لعام 2017، عشاق ومحبي “الفورمولا 1″، من المقيمين والزوار الدوليين، على حجز تذاكرهم بأسرع وقت ممكن، إذ تبقى أقل من 1000 تذكرة متاحة للبيع، في الوقت الحالي.

وأطلقت حلبة مرسى ياس، عددًا محدودًا من تذاكر السباق، على تلة أبوظبي، ليوم الجمعة، فقط؛ وذلك بسبب الطلب الهائل الذي شهدته هذه الفئة بشكل خاص، وكشفت الحلبة عن توقعاتها بنفاد كمية التذاكر على تلة أبوظبي، خلال 48 ساعة القادمة.

وتتوفر بالوقت الحالي، تذاكر محدودة لحضور فعاليات سباق “الفورمولا1″، بينما جميع فئات المدرج الرئيسي، والمدرج الشمالي فئة اليومين، ومدرج المرسى فئة 3 أيام، والمدرج الغربي بيعت بالكامل.

والتذاكر المتوفرة حاليًا، لحضور سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2017:

تلة أبوظبي – يوم الجمعة (فئة يوم واحد فقط):

يبلغ سعر التذكرة 395 درهمًا، تمنح زوار الحلبة التمتع بمجريات سباق الفورمولا1، وحضور حفلة يوم الجمعة، لما بعد السباق، التي يحييها كيندريك لامار، كما يمكن لأصحاب هذه التذكرة أيضًا الاستفادة من عرض “الخميس السوبر” في الحلبة، والتي تتضمن الدخول إلى منطقة مشجعي الفورمولا 1®، وحضور أولى حفلات ما بعد السباق، التي يحييها المنسق الموسيقي العالمي كالفن هاريس.

المدرج الجنوبي – (فئة يومين، فئة 3 أيام):

تبلغ سعر التذكرة فئة اليومين 1875 درهمًا إماراتيًا، سعر التذكرة فئة 3 أيام 2080 درهمًا إماراتيًا، وهو المدرج القريب من الأحداث التي تشهدها الحلبة، ويتميز بإطلالات بانورامية مذهلة، على حلبة مرسى ياس فندق ياس فايسروي، وإن كنت ترغب بمتابعة الاحتفالات بالمدرج الجنوبي، هو الموقع الأفضل، إذ يقع بجانب المطاعم والفنادق، ويمكن الوصول إليه بسهولة، كما يمكن التمتع بالفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تشهدها الواحة الجنوبية.

وتمنح تذكرة فئة اليومين، الدخول إلى منطقة مشجعي الفورمولا 1، يوم الخميس، وحضور أولى حفلات ما بعد السباق، التي يحييها المنسق الموسيقي العالمي كالفن هاريس.

مدرج المرسى:

يوفر مدرج المرسى الذي يقع فوق مرائب الدعم، إطلالة مذهلة على المرسى، وفندق ياس فايسروي، كما ويمنح المدرج شعورًا رائعًا عند مشاهدة السباقات الحماسية، التي يشهدها مضمار السباق، إذ من الممكن سماع هديل محركات سيارات الفورمولا1 أثناء مرورها، وهي تبعد أمتار قليلة عن مقاعد الزوار، قبل دخول السيارات إلى المنعطفات الصعبة، التي تشكل تحديات كبيرة للسائقين.

ويتميز مدرج المرسى بموقعه المميز، والقريب من جميع مناطق الواحات الترفيهية، التي يتوفر بها منافذ خاصة للأغذية والمشروبات والبضائع التذكارية، إلى جانب البرامج الترفيهية التي تناسب الجميع.

ويبدأ سعر التذكرة (باقة اليومين) من 1875 درهمًا إماراتيًا، وباقة (3 أيام) 2080 درهمًا إماراتيًا.

ويمكن لجميع حاملي تذاكر الفورمولا،1 ترقية تذاكرهم إلى باقات “الدائرة الذهبية”، لحفلات مهرجان “ياسلام”، لما بعد السباق؛ لإضفاء مزيد من التألق، إلى عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، كما أنها تمنح حامليها سهولة الوصول إلى الحفلات، والدخول بشكل مجاني لياس ووتر وورلد، وعالم فيراري أبوظبي.

وتعتبر حلبة مرسى ياس، الواقعة على جزيرة ياس في أبوظبي، أهم منشأة رياضية ترفيهية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجذب أنظار العالم سنويًا، عندما يقام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، وبالإضافة إلى تنظيمها واحتضانها للعديد من الأحداث الرياضية والفعاليات المرتبطة برياضة السيارات للمحترفين، مثل سباق الدراجات، تعتبر حلبة مرسى ياس أيضًا مقرًا إقليميًا مفضلاً لإقامة العديد من المناسبات والفعاليات الترفيهية والمجتمعية، والمؤتمرات والاجتماعات الرسمية؛ لما تتمتع به من تجهيزات ومنشآت عصرية.

كما يمكن لزائري الحلبة أيضاً، تجربة مهاراتهم واختبار شعور الحماس والإثارة باحتراف، عبر قيادة سيارات الكارتينج، أو حتى قيادة سيارة أستون مارتن جي تي 4 بسرعة 200 كلم/الساعة، على مسار سباقات الفورمولا 1، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم للحصول على رخصة قيادة المتسابقين المحترفين، من مدرسة ياس لسباقات السيارات.

وللباحثين عن ممارسة الرياضة في بيئة آمنة، يمكنهم الانضمام إلى فعالية “تدرّب في ياس” أو فعالية “الرياضة في ياس”، أو مقابلة الأصدقاء، وتناول أشهى الوجبات الخفيفة والمرطبات في ملتقى ياس.

ونجحت حلبة مرسى ياس، في إيجاد التوازن الأمثل بين نشاطها الرياضي المفعم بالحيوية والإثارة، وقدرتها على توفير أجواء الاسترخاء والترفيه للجميع.