هيئة المعرفة والتنمية البشرية تدشن رسمياً مدرسة أركاديا الابتدائية في دبي

احتفلت مدرسة “أركاديا” الابتدائية، بتدشينها رسمياً أمس الأول، وذلك بحضور الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، حيث أقامت المدرسة حفلاً رسمياً، احتفت خلاله بمرور ما يزيد عن عام، على تقديم نهجها الخاص بالتعليم في دبي، وكشفت المدرسة عن لوحة التدشين النحاسية؛ للاحتفاء بهذه المناسبة الهامة، بحضور رئيس مجلس إدارة المدرسة وأعضاء من الإدارة العليا، وشارك طلاب مدرسة “أركاديا” الابتدائية خلال مراسم الاحتفال، بتقديم عروض مميزة.

وقال الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين، ومدير عام “هيئة المعرفة والتنمية البشرية”: “تساعد المدارس الجديدة في دبي قطاع التعليم لدينا، على أن يكون أكثر تقدّماً واستشرافاً للمستقبل، ويسعدنا أن نرى التزام مدرسة أركاديا الابتدائية، بتوفير خيارات أكثر تخصصاً في التعليم عالي الجودة، ونحن نرحب بمدرسة أركاديا ضمن مجتمع مدارس دبي، ونتطلع إلى رؤية المدرسة تزدهر أكثر في المستقبل “.

هذا ومنذ افتتاحها في أغسطس/ آب 2016، في منطقة مثلث قرية الجميرا في دبي، التحق بمدرسة “أركاديا” الابتدائية 350 طالباً، في حين من المتوقع أن يصل عدد طلابها إلى 800 طالب خلال العامين القادمين، وقد حازت المدرسة على اهتمام واسع؛ نظراً لنجاحها في تعزيز المستوى التعليمي لدى العقول الفتيّة، بالإضافة إلى تصميمها المعماري الملفت ، وبنائها الحاصل على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، من قبل المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.

ومن جانبه، صرّح موهان فالراني، رئيس مجلس إدارة مدرسة أركاديا الابتدائية: “مع مرور أكثر من عام على تأسيس المدرسة، يُعدّ تدشين سعادة الدكتور عبدالله الكرم لمدرسة أركاديا الابتدائية، اليوم، بمثابة دليل واضح على الأثر الإيجابي الذي قدمناه لأطفالنا ومجتمعنا، كما يسعدنا نجاح برنامج التعلم المثمر الذي نقدمه للطلاب، والذي ثمّنه أولياء الأمور؛ لكونهم أصبحوا قادرين على الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الفرص التعليمية المثمرة، التي تلائم مستوى أطفالهم ومهاراتهم الخاصة، ونحن في المدرسة نثق بضرورة انتشار التعليم على نطاق واسع، وضرورة تنويع موارده، والموازنة فيما بينها؛ لتزويد الطلبة بالمقومات الضرورية لمواجهة تحديات الحياة، حيث يعدّ هذا البرنامج دليلاً عملياً وفريداً من نوعه، لتجسيد هذه القيّم، وإيصالها إلى تلاميذنا أسبوعياً”.

وخلال كلمته، تطرّق نافين فالراني، الرئيس التنفيذي لمدرسة أركاديا الابتدائية، إلى برنامج ماجستير إدارة الأعمال للطلاب، الذي تقدمه المدرسة، موضحاً: “يُعدّ برنامج ماجستير إدارة الأعمال للصغار، أحد خيارات التعلم المثمر بين طلابنا اليافعين، وفي ظل الاهتمام بمستقبل الطلاب، نعمل في المدرسة على تقديم مفاهيم مبتكرة؛ لتوليد الأفكار المبدعة، التي تنتج أعمالاً ناجحة، وقد أحرزنا تقدماً ملحوظاً، حيث حقق الماجستير الأول من نوعه في المنطقة، إقبالاً من قبل الطلبة وذويهم”.

الجدير ذكره، أن مدرسة “أركاديا” الابتدائية، قد حققت منذ افتتاحها تقدماً ملفتاً في المجال التعليمي، حيث ركزت على المواد الأساسية: كالرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم، إلى جانب تقديمها “برنامج التعلم المثمر”، والذي يوفر للطلبة برنامجاً فكرياً متقدماً وشاملاً، على مدى كامل اليوم الدراسي، كما تعاونت ’أركاديا‘ مع شركة الأفكار الدولية “7 بليون آيدياز”، في إطار خطة المدرسة، الرامية إلى إلهام وتعليم الأطفال اليافعين أساسيات ريادة الأعمال، ، كما أحدثت المدرسة قفزة في قطاع التعليم في المنطقة، من خلال إطلاقها أول برنامج ماجستير إدارة أعمال للصغار، في دولة الإمارات العربية المتحدة.