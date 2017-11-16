في زيارة إلى “دانة الإمارات”.. عبدالله آل حامد: القطاع الصحي الخاص شريك أساس للارتقاء بالخدمات الصحية

أكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، أن القطاع الصحي الخاص شريك أساس في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن التكامل بين القطاعين العام والخاص يأتي في إطار تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة لسكان إمارة أبوظبي.

وقال عقب زيارته لمستشفى “دانة الإمارات” للنساء والأطفال في أبوظبي التابع للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، التي تأتي في إطار دعم القطاع الخاص وتأكيداً على دوره الحيوي كشريك في تنمية القطاع، إن القطاع الصحي الخاص يقوم اليوم بدور فاعل ومميز في توفير خدمات صحية متكاملة، وتخصصيه من خلال المنشآت المتميزة، والكوادر الطبية ذات الكفاءة والخبرة، وتوفير معدات وأجهزة طبية تشخيصية وعلاجية متطورة، إلى جانب استقطاب أفضل المراكز الطبية العالمية للمشاركة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وفق أعلى المستويات العالمية؛ ما يسهم في تعزيز وتطوير مستوى الخدمات المقدمة في الإمارة، وإنه لمِن دواعي الفخر أن نشهد النجاح الذي حققته الكوادر الوطنية، إذ إن المستشفى بإدارة إماراتية، ويقدم خدمات ذات جودة عالية ترتقي إلى المستويات العالمية.

وأكد الشيخ عبدالله أن دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية للقطاع الصحي في إمارة أبوظبي، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بما فيها الخدمات التخصصية انطلاقاً من الاهتمام بالإنسان الذي يعتبر الثروة الحقيقة لأي مجتمع.

واستمع آل حامد، والذي رافقه خلال الجولة محمد الهاملي المدير العام بالإنابة لدائرة الصحة في أبوظبي، لشرح مفصل من محمد علي الشرفاء الحمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، عن رؤية وإستراتيجية المجموعة في توفير الخدمات الصحية المتطورة من خلال مستشفى “دانة الإمارات”، وشبكة مراكز “هيلث بلاس” التخصصية، ومستشفى “مورفيلدز للعيون” في أبوظبي، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي تزامناً مع الذكرى السنوية الثانية لافتتاح المستشفى، والذي تم افتتاحه واستقبال أول مولود في الـ 28 من أكتوبر 2015، كما أوضح أن عدد المرضى من النساء تجاوز 23 ألفًا، وعدد المرضى من الأطفال تجاوز الـ 15 ألف طفل وطفلة، منذ افتتاح المستشفى، وعدد المواليد وصل إلى 5300 مولود منهم 2995 مواطنًا، وعدد الجراحات للأطفال والنساء وصل إلى 1600 جراحة.

وقد استقبل المستشفى، الذي يدار من قبل إدارة إماراتية، أكثر من 65000 زيارة في العيادات الخارجية عام 2016، وبلغت الطاقة الاستيعابية للمستشفى 150 سريراً وتسعى المستشفى إلى رفعها خلال السنوات المقبلة، تماشياً مع احتياجات الإمارة وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية من قبل الجمهور.

ويضم مستشفى “دانة الإمارات” قسم الولادة وقسمًا مختصًا بجراحات المناظير للأمراض النسائية ووحدة طب الأجنة وأقسام العناية المركزة للأطفال والخدج وحديثي الولادة من المستوى الثالث، ووحدة العناية المركزة للنساء والطب الباطني والسكري وأمراض الروماتيزم والغدد الصماء، وتخصصات الجراحة وطب القلب للأطفال، والأنف والأذن والحنجرة عند الأطفال، إضافة إلى وحدات الأشعة والماموجرام وتصوير وتشخيص الثدي، وجميع التخصصات الطبية ذات العلاقة بالمرأة والطفل، ويعمل في المستشفى حالياً أكثر من 500 طبيب وفني منهم 70 طبيباً، و300 ممرضة، كما يضم 10 غرف مجهزة للولادة و 4 غرف عمليات وغرفة للعمليات الصغرى، ولإجراء عمليات اليوم الواحد والمناظير، وقسماً متطوراً للعناية المركزة للأطفال الخدج يحتوي على 23 سريراً من المستوى الثالث، ووحدة عناية مركزة للنساء تضم 3 أسرّة، ووحدة للعناية المركزة للأطفال تضم سريرين.

وشارك في الجولة كل من مجد أبو زنط الرئيس التنفيذي لمراكز “هيلث بلاس” التخصصية التابعة للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، وفينو نالايا، الرئيسة التنفيذية لمستشفى “دانة الإمارات” للنساء والأطفال، والدكتور ثوماس كونت الرئيس الطبي للمجموعة وعدد من المسؤولين.