بتنظيم من “هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء”.. أبوظبي تستضيف مؤتمر السكري الجمعة المقبل

تستضيف العاصمة أبوظبي، يوم الجمعة المقبل، فعاليات المؤتمر الرابع للسكري، الذي يعقد في فندق “دوست الثاني” أبوظبي وتنظمه المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أبوظبي، ممثلة في مركز “هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء”، ويشارك فيه خبراء ومختصون في مجال أمراض السكري من مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى المفرق ومركز دبي للسكري ومستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، حيث يناقشون الاتجاهات الحديثة في تشخيص ومعالجة مرض السكري.

وقال مجد أبوزنط، الرئيس التنفيذي لشبكة مراكز “هيلث بلاس” التخصصية في أبوظبي، إن هذا المؤتمر السنوي يأتي في إطار حرص المجموعة على متابعة آخر المستجدات العالمية في مجال علاج مرض السكري، وتبادل الخبرات وإتاحة المجال أمام المشاركين من الأطباء والفنيين المتخصصين في مختلف المنشآت الصحية لصقل خبراتهم، مشيرًا إلى أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض طبي تشارك فيه عدد من الشركات المتخصصة لتعرض أحدث ابتكاراتها في مجال تشخيص وعلاج مرض السكري.

وأضاف أن المجموعة تولي اهتمامًا لمرض السكري، الذي يعتبر من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا، حيث تحرص على اتباع أفضل الممارسات العالمية في التشخيص والعلاج تجنبًا لحدوث المضاعفات وجذب أفضل الأطباء المختصين بمرض السكري للكبار وللأطفال من خلال مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء والذي تمّ افتتاحه في أبوظبي عام 2013.

وقال الدكتور محمد الخطيب رئيس المؤتمر واستشاري أمراض السكري والغدد الصماء والطب الباطني في مركز “هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء” في أبوظبي إن محاضرات المؤتمر تتناول التحديات في إدارة مرض السكري عند الأطفال، والتثقيف الصحي في السكري والأجهزة الحديثة المستخدمة في التشخيص والعلاج، وعلاقة السكري بصحة الكلى، والعلاج بالأنسولين، وجراحات السمنة، ومتلازمة قدم السكري ومرض السكري عند الحامل، كما سيكون هناك حلقة لمناقشة حالات مرضى يعانون من السكري.

وأوضح أن المحاضرين سيركزون على استعراض خبراتهم في مجال التعامل مع مرضى السكري بالذات الحالات الصعبة والأساليب الأنجح في المحافظة على مستويات شبه طبيعية لتركيز السكري في الدم، إلى جانب التطرق للمضاعفات المحتملة لمرض السكري وسبل الوقاية منه.

ومن الجدير ذكره أن المؤتمر معتمد من قبل دائرة الصحة أبوظبي لسبع ساعات من التعليم الطبي المستمر.