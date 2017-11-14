220 مليون دولار مبيعات معرض العقارات والاستثمارات “آيرس 2017”

اختتم معرض العقارات والاستثمارات “آيرس 2017” في أبوظبي مؤخرًا بمبيعاتٍ وصلت إلى 220 مليون دولار. وقد حظي بتفاعلٍ إيجابي من الجهات المُشاركة وزوار المعرض من دولة الإمارات ودول الخليج، بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط.

وتميزت دورة المعرض التاسعة بعرض أكثر من 300 مشروع عقاري مُقدم من قبل من 120 شركة إماراتية ودولية كالولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا وباكستان والمملكة المتحدة، بالإضافة لجزر الكاريبي.

وشهدت الأيام الثلاثة للمعرض حضور عدد من كبار الشخصيات كوزير الأشغال والإسكان في باكستان أكرم خان دوراني، وسفير البرتغال لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جواكيم موريرا دي ليموس، و مدير وحدة الجنسية مقابل الاستثمار في دومينيكا (CBIU) إيمانويل نانثان.

وقال انطوان جورج، المدير التنفيذي لشركة “دوم” للمعارض المنظمة للحدث: ” نحن سعداء بالنجاح الذي شهدته النسخة التاسعة من المعرض. وذلك لأن سكان دولة الإمارات في بحثٍ دائم عن فرصٍ عقارية للاستثمار داخل الدولة وخارجها”.

وقدم “آيريس 2017” مجموعةً واسعة من المشروعات العقارية الكبرى وخياراتٍ متنوعة من العقارات السكنية والتجارية والترفيهية، والتي استقطبت بدورها المستثمرين والحضور. كما شهد المعرض إطلاق مشاريع استثمارية تراوحت قيمتها بين مليون دولار وتسع ملايين دولار.

وبلغت مساحة المعرض لهذا العام 7,300 متر مربع بمشاركة أهم الشركات العقارية المحلية والدولية. من ضمنها إعمار و”داماك” و”دانوب” و”فام” القابضة و”آرادا” و”تايغر”. أما عدد زوار المعرض فقد تجاوز الـ 8,600.

وقال دينو دانيال، مدير تطوير الأعمال في شركة “دانوب” العقارية: “لقد شكل معرض “آيريس 2017″ منصةً مثالية لعرض مشاريع الشركة والتواصل عن قرب مع كبار المستثمرين. وقد كان لاستضافة المعرض في العاصمة أبوظبي فائدة كبرى لنا نظراً لأن معظم عملائنا في أبوظبي، كما قمنا بالتعريف أكثر عن مشروعنا الجديد في منطقة الخليج التجاري في دبي”.

وحضرت شركة “جولد بيلرز” لتمثيل شركة “إعمار” العقارية في المعرض. وعلق السيد محمود التميمي، مدير المبيعات وتطوير الأعمال لشركة “جولد بيلرز” قائلاً: “سعيدون بالمشاركة في المعرض الذي عمل على تقديمنا كشركة عقارات رائدة لسكان مدينة أبوظبي، وجذب انتباه المستثمرين باتجاه مشاريع “إعمار” الرائدة في الدولة”.

وأشار التميمي إلى أن 2017 كان عامًا جيدًا على صعيد التطوير العقاري، وخاصةً الربع الثالث من السنة مع انتهاء وتسليم المزيد من الوحدات العقارية لأصحابها. وأضاف “نحن بصدد التركيز على تصميم وحداتٍ بأسعار معقولة تناسب معدل الطلب المتزايد”.

أما شركة “فام” القابضة فقد كشفت النقاب عن أحدث مشاريعها المميزة في الدولة كالبرج الجديد في إمارة الشارقة والمنتجع الذي سيتم افتتاحه قريبًا في جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة. وقال السيد محمد آقبيق، مدير المبيعات في الشركة: “تلقينا تفاعلاً إيجابيًا من الزوار إبان مشاركتنا هذا العام في معرض العقارات والاستثمارات “آيريس 2017″، وقدمنا للباحثين عن الاستثمار في دولة الإمارات خطط دفعٍ حصرية أثناء أيام المعرض فقط”.

وقال روهيت سالوجا، رئيس قسم العقارات لشركة “جي وشركاؤه”: “في مشاركتنا لمعرض “آيريس 2017” تمكنا من عرض خطتنا المميزة للدفع ألا وهي 10 إلى 90. وأعني بذلك أن المستثمر يستطيع أن يدفع 10% فقط من المبلغ في الوقت الحالي، و90% الباقية عند الاستلام، كما تسنت لنا مشاركة أحدث محفظة عقارية لنا مع الحضور “كاسيا آت ذي فيلد” ، وهي عبارة عن مجموعة مميزة من الفلل المناسبة للعائلات في مدينة محمد بن راشد”.

كما سلط المعرض الضوء على برامج الحصول على الإقامة عن طريق الاستثمار الخارجي. وذلك من خلال جلسةٍ نقاشية أقامها بعنوان “المؤتمر الدولي للمواطنة والإقامة 2017”. حيث استضاف خبراء في المجال كشركة “أرتون كابيتال” و”سي إس جلوبال” و”رييل 21″، والذين شاركوا الحضور بنصائح قيمة وأجابوا عن استفساراتهم. كما خصص المعرض أجنحةً لهذه البرامج واستضاف ممثلين عن كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وتركيا وجورجيا وقبرص ومالطا والبرتغال واليونان وغرينادا وإسبانيا والبوسنة ودومينيكا.

وعلق ميشا روز إيميت، الرئيس التنفيذي لشركة “سي إس جلوبال” قائلاً: “لا شيء يضاهي التعامل مع المهتمين بفرص الحصول على إقامة عن طريق الاستثمار كاللقاء بهم شخصيًا ومعرفة تطلعاتهم ومخاوفهم. وكنا محظوظين هذا العام بلقاء العديد من المستثمرين المحليين والدوليين.

ويعتبر معرض “آيريس” منصة مبيعات و تواصل مهمة لتبادل العلاقات بين المهنيين في مجال العقارات الدولية من جهة، و لترويج فرص الحصول على الجنسيات المزدوجة من جهة أخرى. كما يتسنى للزوار المقارنة بين برامج التوطين العالمية المختلفة في عدد من الدول الأوروبية وبرامج الهجرة و اختيار الأنسب على حسب متطلبات العملاء.