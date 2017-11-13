طائرة “787 دريم جت” الفخمة تصل إلى الإمارات للمرة الأولى خلال معرض دبي للطيران

أعلنت “دير جت”، شركة الطيران العالمية الرائدة، أن شركة “UAS”، التي تعتبر شريكها الاستراتيجي في مدينة دبي، أصبحت شريكاً حصرياً لإدارة خدمات الطيران الخاص العالمي لعلامة “دير جت”، وسوف تدير الآن أسطولاً كبيراً يضم 90 طائرة، بما في ذلك طائرة “787 دريم جت”، التي يتم عرضها حالياً في معرض دبي للطيران.

وحرصت شركة “دير جت”، على اختيار أفضل الطيارين وفرق الطيران؛ لقيادة طائرة “787 دريم جت”، وتقديم أفضل الخدمات وتجربة السفر للمسافرين. وتستطيع طائرة “B787-8 دريم جت” الطيران بشكل مستمر لمدة 18 ساعة ونصف، أو 16,000 كيلومتر بالإجمال. وتبدأ الأسعار من 60,000 دولار في الساعة.