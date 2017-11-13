مستشفى زليخة يحتفي بذكرى اليوبيل الفضي لتأسيسه

احتفل مستشفى زليخة يوم أمس، باليوبيل الفضي (الذكرى الخامسة والعشرين) لتأسيسه في إمارة الشارقة مرسخاً رسالته الإنسانية عبر إطلاق شعار “25 عامًا من العطف والرعاية”، وأُقيمت مراسم الاحتفال ضمن المستشفى بحضور الدكتورة زليخة داوود، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة زليخة للرعاية الصحية، ونائب رئيس مجلس الإدارة، زنوبيا شمس، والمدير الإداري السيد طاهر شمس، إلى جانب الدكتور عادل داوود والدكتورة باميلا مونستر من جامعة كاليفورنيا بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وثمّن الحفل جهود جميع العاملين في المجموعة بتكريمهم؛ نظير ما قدموه من التزام وتفانٍ على مر السنين، بهدف توفير أعلى مستويات الاهتمام والرعاية في سبيل ضمان صحة وعافية المجتمع الإماراتي. وتم منح 43 موظفًا ممن أمضوا 15 عامًا في عملهم مع المجموعة، جوائز تقديرية للخدمة الطويلة. ويُذكر أن رصيد المجموعة قد ازداد خلال 25 عامًا من 25 موظفًا إلى أكثر من 2000 موظف.

وفي هذا السياق، أشادت الدكتورة زليخة داوود بازدهار قطاع الرعاية الطبية في الإمارات العربية المتحدة بقولها: “نفتخر بأن نكون جزءًا من المجتمع الطبي المرموق في دولة الإمارات؛ التي مهّدت لنا الدرب منذ بداية مسيرتنا. ونحن في غاية الامتنان للدعم السّخي من القيادة الحكيمة، التي لطالما أولت الابتكارات الطبية اهتمامًا كبيرًا؛ بهدف الارتقاء بحياة المواطنين الإماراتيين”.

وأردفت: “في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس مستشفى زليخة في إمارة الشارقة، أرغب بتوجيه خالص الشكر والتقدير لموظفينا على جهودهم الدؤوبة، والتزامهم اللافت على مر السنين بتجسيد الشعار الدائم لمجموعتنا “صحتك تهمنا”.