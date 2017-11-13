سكاي برايم للخدمات الجوية تعلن عن تحقيق نمو قياسي بلغ 40% خلال عام 2017

تكشف سكاي برايم خلال مشاركتها بمعرض دبي للطيران، عن العديد من أرقام النمو التي حققتها خلال عام 2017 والأسباب التي مكنتها من تحقيق هذا النجاح، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن وحدات الشركة المختلفة، والقطاعات الإدارية والتشغيلية، استطاعت أن تحقق أرقامًا قياسية متميزة في أداء الشركة. فقد سجلت سكاي برايم نموًا بلغ 40% في عدد الرحلات لعام 2017 مقارنة بما سجلته عام 2016، ويعتبر نموًا غير مسبوق على صعيد خدمات الطيران الخاص، وطيران رجال الأعمال، بالإضافة إلى النمو في ساعات الطيران بـ 25% وعدد المسافرين عبر خدمات طيران سكاي برايم بـ 20% .

تمكنت شركة سكاي برايم للخدمات الجوية، من تحقيق نمو متسارع خلال عامين فقط من إطلاقها، إذ أصبحت أكبر مشغل للطيران الخاص في الشرق الأوسط خلال عام 2016، إلى أن تربعت على قمة قطاع الطيران الخاص بلا منافس في عام 2017، إذ استطاعت سكاي برايم، أن تغلق عامها الثاني بتطور ملحوظ مقارنة بما سجلته في عامها الأول 2016؛ فقد أثبتت سكاي برايم للخدمات الجوية قدرتها على تغطية حاجة السوق السعودية، والتي تشكل 80% من سوق قطاع الطيران الخاص في الشرق الأوسط .

هذا، وقد دخلت حيز التشغيل ست طائرات جديدة من مختلف الطرازات والأحجام كإيرباص، غولفستريم، وامبراير، وبالتالي استطاعت سكاي برايم التوسع في أنشطتها والحركة الجوية والموازنة بين الطلب والعرض على خدمات الطيران الخاص؛ إذ تمكنت من توفير طائرات الشركة الخاصة عوضاً عن الاستعانة بطائرات من طرف ثالث، كما تمكنت من خدمة شريحة أكبر من العملاء بتمكنها من تغطية نمو الطلب بنسبة 60%.

أما على صعيد خدمات الدعم والمساندة الأرضية، فقد حققت سكاي برايم زيادة في مبيعاتها بنسبة 6%، ذلك بالإضافة إلى التطوير، والارتقاء بالخدمات الأرضية، وتوفير أحدث المعدات وتطوير الكفاءات العاملة في تقديم الخدمات الأرضية، لجميع شركات الطيران الدولية العاملة في قطاع الطيران الخاص.

وعليه يعتبر أداء عام 2017 محفزًا لتطوير الأداء التشغيلي، وتطوير الخدمات الجوية، ومضاعفة الأسطول بما يتناسب مع الحاجة السوقية السعودية والمنطقة، بالإضافة إلى تسارع مستويات الطلبات على الخدمات الجوية الخاصة حول العالم.

فقد تمكنت سكاي برايم بفضل أسطولها المتطور، وخدماتها المتقدمة من الاستحواذ على الحصة السوقية الكبرى بنسبة 70% من السوق السعودية، والتي تعتبر الأكبر على مستوى الخليج في قطاع الطيران الخاص، وطيران رجال الأعمال، والمتنوعة بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة وكبار الشخصيات؛ لتصبح بذلك سكاي برايم المحرك الرئيس لقطاع الطيران الخاص في المملكة، والمرجعية الأولى لقياس مستوى هذا القطاع وتطوره، فقد قامت سكاي برايم بتسخير جميع قدراتها وخبراتها لتطوير أسطولها بأفضل التصاميم الداخلية الفاخرة والتقنيات المتقدمة ووسائل الترفيه والاتصال ذلك، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الخدمات المصممة حول احتياجات العملاء؛ فقد أرست سكاي برايم نموذجاً قوياً لأنشطتها التجارية الأساسية بإضافة إمكانات وقدرات جديدة مستفيدة من التطورات التكنولوجية.

تهدف سكاي برايم للخدمات الجوية أن تكون الرائدة والمحرك الرئيس في هذا المجال محليًا وإقليميًا وعالميًا وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 حيث يشكل قطاع الطيران لاعباً هاماً لتنويع موارد الاقتصاد والدخل العام.