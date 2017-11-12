حلبة مرسى ياس تعلن عن تبقي أقل من 2500 تذكرة على المدرج الرئيسي لسباق الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2017

كشف منظمو سباق الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2017 عن تبقي أقل من 2500 تذكرة على المدرج الرئيسي في حلبة مرسى ياس.

وشهدت تذكر سباق الفورمولا1 2017 إقبالًا كبيرًا وزيادة في حجم الطلبات، وذلك بفضل المزيج الرائع بين الرياضة والمجموعة الترفيهية المصاحبة لختام سباق العام.

وقد أعلنت حلبة مرسى ياس الأسبوع الماضي عن توقعاتها بنفاد كافة تذاكر السباق في الأيام القليلة المتبقية لانطلاق الحدث المرتقب، إذ تمّ الكشف عن نفاد كامل تذاكر المدرج الغربي (باقة 3 أيام) والمدرج الشمالي (باقة يومين) وتلة أبوظبي (باقة يومين، باقة 3 أيام).

ومن المتوقع أن تباع كافة تذاكر مدرج المرسى والمدرج الجنوبي في الأيام القادمة، لذا يحث منظمو سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2017 المقيمين والزوار الدوليين من محبي وعشاق فورمولا1 على حجز تذاكرهم بأسرع وقت، تجنبًا لنفاد تذاكر الحدث الرياضي الترفيهي الأكبر في المنطقة.

ويشكل المدرج الجنوبي جزءًا هامًا من الحلبة، ويوفر إطلالات بانورامية مذهلة، ويعد الخيار الأمثل لتمتع بمجريات السباق، كما وتتيح تذاكر (باقة اليومين) التي تبلغ قيمتها 1875 درهمًا إماراتيًا و (باقة 3 أيام) التي تبلغ قيمتها 2080 درهمأا إماراتيًا فرصة التمتع بمجريات السباق بسبب موقع المدرج القريب عن مضمار السباق وفندق ياس فايسروي. كما ويوفر المدرج الجنوبي لمرتاديه إمكانية الوصول وبسهولة إلى مجموعة واسعة من المطاعم الفاخرة والمقاهي والفنادق التي تقع بمسافة قريبة منه، أو يمكنهم التوجه إلى الواحة الجنوبية والتمتع بمجموعة من الموسيقى الحية والبرامج الترفيهية. وتمنح بطاقة فئة اليومين أيضًا فرصة للدخول إلى منطقة مشجعي الفورمولا1 في يوم الخميس وحضور حفلة الخميس لمهرجان ياسلام لما بعد السباق التي سيحييها كالفن هاريس.

ويوفر مدرج المرسى الذي يقع فوق مرائب الدعم إطلالة مذهلة على المرسى وفندق ياس فايسروي. كما ويمنح المدرج الشعور رائع عند مشاهدة السباقات الحماسية التي يشهدها مضمار السباق، إذ من الممكن سماع هديل محركات سيارات الفورمولا1 أثناء مرورها وهي تبعد أمتارًا قليلة عن مقاعد الزوار قبل دخول السيارات إلى المنعطفات الصعبة التي تشكل تحديات كبيرة للسائقين. ويتميز مدرج المرسى بموقعه المميز والقريب من جميع مناطق الواحات الترفيهية التي يتوفر بها منافذ خاصة للأغذية والمشروبات والبضائع التذكارية، إلى جانب البرامج الترفيهية التي تناسب الجميع. يبدأ سعر التذكرة (باقة اليومين) من 1875 درهمًا إماراتيًا، وباقة (الثلاثة أيام) 2080 درهمًا إماراتيًا.

يمكن لجميع حاملي تذاكر الفورمولا1 ترقية تذاكرهم إلى باقات “الدائرة الذهبية” لحفلات مهرجان ياسلام لما بعد السباق لإضفاء مزيدٍ من التألق إلى عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، كما أنها تمنح حامليها سهولة الوصول إلى الحفلات، والدخول المجاني لياس ووتر وورلد وعالم فيراري أبوظبي.