ﺭﻳﺗﺷﺎﺭﺩ ﻣﻳﻝ تطلق ساعة رياضية فاخرة تحمل اسم وشعار ﺣﻠﺑﺔ مرسى ياس

أطلقت شركة ﺭﻳﺗﺷﺎﺭﺩ ميل ساعتها الجديدة كليًا “حلبة مرسى ياس آر إم 055” بإصدار محدود يقتصر على 50 قطعة ﺗُﺑﺎﻉَ ﺣﺻﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ، مصنوعة حرفياً من مادة ﺍﻟﺗﻳﺗﺎﻧﻳﻭﻡ الصافي التي تمّ اختيارها بعناية. ويأتي إطلاق الساعة التي تحمل شعار واسم حلبة مرسى ياس ﺗﺟﺳﻳﺩﺍً ﻟﻠﺷﺭﺍﻛﺔ ﺍﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻭﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺩ التي تجمع بين شركة ﺭﻳﺗﺷﺎﺭﺩ وحلبة مرسى ياس معًا.

ﻭﻓﻲ إشارة ﺭﻣﺯﻳﺔ ﺇﻟﻰ التعاون المستمر، ﻗﺩّﻣﺕ ﺭﻳﺗﺷﺎﺭﺩ ﻣﻳﻝ ﺳﺎﻋﺔ آر إم 055 ﺑﺄﻟﻭﺍﻥ ﻣﺿﻣﺎﺭ سباق حلبة مرسى ياس وطغى على الواجهة الأمامية للساعة اللون الأخضر الذي يميز حلبة مرسى ياس. وتم العمل على تصميم الساعة التي تتميز بدقتها بهدف ابراز المعالم الرئيسية التي تجمع بين ﺭﻳﺗﺷﺎﺭﺩ ﻣﻳﻝ والحلبة، إذ قامت ﺭﻳﺗﺷﺎﺭﺩ ﻣﻳﻝ ﺑﻭﺿﻊ ﺷﻌﺎﺭ ﺣﻠﺑﺔ مرسى ياس ﻋﻠﻰ ﻟﻭﺡ ﺍﻟﻛﺭﻳﺳﺗﺎﻝ ﺍﻟﺳﺎﻓﻳﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻛﻝ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ.

وتعد شركة ﺭﻳﺗﺷﺎﺭﺩ ﻣﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﻳﻙ الرسمي لحلبة مرسى ياس، أحد ﺃﻫﻡ حلبات ﺍﻟﺳﺑﺎﻕ ﺍﻟﻣﺭﻣﻭﻗﺔ وموطن سباقات ﺍﻟﻔﻭﺭﻣﻭﻻ1، ﻣﻧﺫ ﺍﺣﺗﺿﺎﻧﻬﺎ لأول مرة جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في موسم 2009.

ﺻُﻧَﻌﺕ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ ﻟﺳﺎﻋﺔ حلبة مرسى ياس آر إم 055 ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻳﺗﺎﻧﻳﻭﻡ ﺻﻧﻑ 5، ﻭتمت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﺻﻔﻳﺣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﺳﻭﺭ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﺭﺳﻳﺏ ﺍﻟﺑﺧﺎﺭﻱ ﺍﻟﻔﻳﺯﻳﺎﺋﻲ التي تمنح صلابة مثلى، وبالتالي ﻓﺈﻥ ﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ قادرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻝ سرعات مختلفة وعالية مما يجعل منها الساعة الأمثل لقياس الوقت في السباقات.

ﺗﺗﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺟﻣﻳﻊ حلبة مرسى ياس آر إم 055 ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺑﺭﺍﻏﻲ محددة ﺑﻘﻳﺎﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗﻣﻳﺯ بمواصفات تتحمل الصدمات مع مر السنوات ﻭﺗﺅﻣﻥ ﺗﺣﻛﻣﺎً ﺃﻓﺿﻝ ﺑﻌﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻣُﻁﺑﻖ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺟﻣﻳﻊ، ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻻ ﺗﺗﺄﺛﺭ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺑﻣﺎُ ﻳﺟﺭﻯ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﺟﻣﻳﻊ ﻭﺍﻟﺗﻔﻛﻳﻙ.

وﺍﻷﻣﺭﺍﻟﻣﻣﻳّﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺏ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﻲ ﻟﻘﻔﺹ حلبة مرسى ياس آر إم 055 ﻫﻭ ﺗﺻﻣﻳﻣﻪ ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﻳﻥ ﻭﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﺳﺑﺎﻗﺎﺕ، ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﻣﺕ ﻣﺎﺩﺓ ﻛﺭﺑﻭﻥ TPT® ﺍﻟﺣﺻﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ السمة المميزة ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺭﻳﺗﺷﺎﺭﺩ ﻣﻳﻝ، ﻭﺗﺗﺄﻟﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 600 ﻁﺑﻘﺔ ﻣﻥ ﺃﻟﻳﺎﻑ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﻣﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺻﻼﺑﺔ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ، ﻭﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻘﺎﻭﻣﺔٍ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺻﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ.

ﺗﻌﺗَﺑﺭُ ساعة حلبة مرسى ياس آر إم 055 ﺍﺑﺗﻛﺎﺭﺍً ﺗﻘﻧﻳﺎً ﻋﺎﻟﻳﺎً ﻣﻔﻌﻣﺎً ﺑﺎﻟﻠﻣﺳﺎﺕ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ المستوحاة من عالم السرعة، كما أن ﺍﻟﺗﺷﻁﻳﺑﺎﺕ ﺃﺟﺭﻳَﺕ ﻳﺩﻭﻳﺎً ﻭﻓﻖ ﺃﻋﺭﻕ ﺗﻘﺎﻟﻳﺩ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ. ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺣﺻﺭﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﺗﺟﺭﻱ ﺭﻳﺗﺷﺎﺭﺩ ﻣﻳﻝ (ﺑﻭﺗﻳﻙ) ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻣﻭﻝ ﺩﺑﻲ، ﻭﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻐﺎﻟﻳﺭﻳﺎ ﻟﻠﺗﺳﻭﻕ ﻓﻲ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ.