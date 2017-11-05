طيران الإمارات تحيي مئوية الشيخ زايد بملصق على طائرتها A380 المئة

كشفت طيران الإمارات مؤخرًا النقاب عن لفتة تكريم للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، وذلك بملصق عملاق على الهيكل الخارجي لطائرتها الإيرباص A380 المئة.

وأعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن 2018 سيكون عام زايد بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده، تكريمًا لدوره في تأسيس الاتحاد وإنجازاته على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وهذه هي المرة الأولى التي تضع فيها طيران الإمارات ملصقًا لشخصية تاريخية مرموقة على إحدى طائراتها، كمبادرة أولى تجسد إعلان الدولة بأن 2018 سيكون عام زايد وستحمل عشر طائرات، خمس من طراز A380 وخمس من طراز بوينج 777-300، هذا الملصق ابتداءً من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى عام 2018.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: “كرّس الشيخ زايد حياته لبناء دولة مزدهرة، ونحن فخورون بالاحتفال بتراثه العظيم وتكريم ذكراه العطرة، فقد ترك الشيخ زايد أثرًا لا يُمحى على وطننا، ونحن نأمل أن نسهم في الحفاظ على ذكراه من خلال نشر رسالته في الإلهام والتفاني والقيادة عبر العالم”.

ويغطي الملصق مساحة 480 مترًا مربعًا من الهيكل الخارجي لطائرة A380 ومساحة 312 مترًا مربعًا على طائرة البوينج 777-300ER، وسوف تشغل طيران الإمارات هذه الطائرات إلى وجهاتها الـ156. و يتطلب وضع كل ملصق 3 أيام عمل وجهود 8 عاملين في مركز المظهر الخارجي التابع للناقلة.