افتتاح معرض العقارات والاستثمارات “آيريس 2017” في أبوظبي

افتتح خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اليوم الخميس، معرض العقارات والاستثمارات “آيريس 2017” بدورته التاسعة في مركز أبوظبي للمعارض.

وحضر الافتتاح ممثلون عن أبرز الجهات العقارية المُشاركة في المعرض من بينها “إعمار” وشركة “دانوب” وشركة “داماك” و”فام” القابضة وغيرها من الشركات، حيث سيستقبل الزوار حتى انتهائه يوم السبت في الرابع من نوفمبر.

ومع نهاية اليوم الأول، تم عرض أكثر من 180 مشروعاً عقارياً مُقدماً من قبل من 120 شركة إماراتية ودولية من الولايات المتحدة وكندا ومصر وباكستان والولايات المتحدة، بالإضافة لجزر الكاريبي. مع حضورٍ فعال لأجنحة برامج الهجرة والاستثمار الخارجي.

وأعرب انطوان جورج، المدير التنفيذي لشركة “دوم” للمعارض عن سعادته بإقبال الزوار في أول أيام المعرض ولقائهم لأبرز الشركات العقارية والمحلية، مضيفًا: “شهدنا تفاعلاً كبيرًا خاصةً مع تزايد القوة الشرائية في مدينة أبوظبي بشكلٍ خاص وفي منطقة الخليج العربي بشكلٍ عام”.

وحرصت الشركات على تقديم عروضٍ حصرية للحضور وخصوماتٍ مغرية ساهمت في جذب المستثمرين.

ويعتبر معرض “آيريس” منصة مبيعات و تواصل مهمة لتبادل العلاقات بين المهنيين في مجال العقارات الدولية من جهة، و لترويج فرص الحصول على الجنسيات المزدوجة من جهة أخرى.

ويتسنى للزوار المقارنة بين برامج التوطين العالمية المختلفة في عدد من الدول الأوروبية وبرامج الهجرة و اختيار الأنسب على حسب متطلبات العملاء.