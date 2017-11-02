افتتاح مشروع “ذا لانغام داون تاون دبي” عام 2020

أعلنت مجموعة أمنيات العقارية عن أحدث مشاريعها المرتقبة “ذا لانغام، داون تاون دبي”، والذي سيفتتح عام 2020، حيث سيتم افتتاح الفندق الفاخر خلال الربع الثالث من العام، الذي يشهد انطلاق فعاليات معرض إكسبو الدولي في دبي.

وأعلنت مجموعة أمنيات العقارية، عن تنظيم حدث استثنائي على طراز ذا لانغام للتعريف بمستوى الفخامة الذي تتميز به هذه العلامة، حيث سينقل الحدث الزائرين إلى أجواء فندق “ذا لانغام، لندن الشهير”، وسيمنح المقيمين في الإمارات تجربة هي الأولى من نوعها للاطلاع على الأسلوب والنمط اللذين تشتهر بهما علامة “لانغام”.

ويقام هذا الحدث الذي يستمر ليوم واحد، في إحدى قاعات “منتجع فورسيزونز دبي شاطئ جميرا” يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر.

والمشروع مستوحى من فندق”ذا لانغام، لندن” الشهير سيستعرض الأصالة والعراقة التي تتميز بها ديكورات وخدمات هذا الفندق بالإضافة إلى تجربة شاي بعد الظهر، المحضّر من أوراق الشاي الفاخرة، حيث يعرف فندق “ذا لانغام، لندن” بكونه المكان الذي نشأت فيه تجربة شاي بعد الظهر.

ويمكن للجميع حضور هذا العرض المفتوح، الذي سيوظَّف أيضًا كحدث مخصص للمبيعات، حيث يمثل الفرصة الأولى للراغبين بالشراء من أجل الاستثمار في شقق لانغام بليس السكنية في داون تاون دبي.

ويضمن العرض الذي تقدمه أمنيات العقارية عائدًا بنسبة 8% على الشقق الراقية، وذلك تأكيدًا على ثقتها بالعلامة التجارية الفارهة ومشروعها المتميز.

يشار إلى أن مجموعة أمنيات العقارية، تعد من الشركات التي تحقق نموًا متسارعًا ضمن القطاع العقاري في دبي، ومنذ تأسيسها في 2005، تمكنت الشركة من بناء محفظة أعمال بقيمة تزيد على 6.2 مليار دولار أمريكي.