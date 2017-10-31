المؤتمر العربي للمشروبات يبحث في نسخته السابعة بدبي إزالة القيود الجمركية (فيديو إرم)

انطلق في إمارة دبي المؤتمر العربي السابع للمشروبات ” ABCE 2017″، بتنظيم من الجمعية العربية للمشروبات، وبمشاركة 300 شخص من جميع أنحاء العالم.

ويمثل المشاركون في المؤتمر الوزارات والهيئات والمنظمات الاقتصادية المعنية بقطاع المشروبات، التي تتضمن” العصائر، والمشروبات الغازية، والألبان، والمشروبات الساخنة”.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤتمر، الشريف منذر طراد الحارثي، لـ”إرم نيوز”: إن المؤتمر يحاول “بحث إزالة القيود الجمركية وتوحيد المنصة بين المصنعين لمواجهة المشاكل التي تواجهها هذه الصناعة”.

وأشار إلى أن “حجم صناعة الغذاء بين الإمارات والسعودية يصل إلى نحو 24 مليار دولار وربعها يأتي من المشروبات”.

وعُقدت خلال المؤتمر ورشات عمل وجلسات نقاش حول كل ما يهم قطاع المشروبات في العالم العربي، بمشاركة أهم الخبراء و الباحثين في هذا المجال ومن جميع أنحاء العالم.

وتلعب صناعة المشروبات غير الكحولية دورًا حيويًا في اقتصاديات الدول العربية، سواء من حيث تطوير الصناعات الزراعية أو توفير فرص عمل لآلاف الأيدي العاملة وجذب المستثمرين المحليين والعالميين.