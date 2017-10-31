“المؤتمر العربي السابع للمشروبات” ينطلق في إمارة دبي

انطلق في إمارة دبي، المؤتمر العربي السابع للمشروبات “ABCE 2017″، و ذلك بمركز المؤتمرات في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي، حيث تم تنظيم المؤتمر من قبل الجمعية العربية للمشروبات وجمع بدورته لهذا العام أكثر من 300 مشارك من جميع أنحاء العالم.

وانطلق المؤتمر بدورته الأولى من دبي العام 2008، ليجوب مدنا عربية عديدة كالعاصمة اللبنانية بيروت، وجدة و القاهرة و عمان، ويعود هذا العام ليحط رحاله من حيث انطلق، حيث شارك بالمؤتمر ممثلون عن المؤسسات العامة بما فيها الغرف التجارية و الصناعية و الزراعية في البلاد العربية، و الوزارات العربية المعنية و المنظمات و الهيئات الصناعية و الزراعية و عدد كبير من الشركات العربية و العالمية المتخصصة في صناعة المشروبات و التي تتضمن: العصائر، و المشروبات الغازية، و الألبان، و المشروبات الساخنة. كما شارك بهذا المؤتمر العديد من الشركات التي تقدم خدمات لقطاع المشروبات كشركات التعبئة و التغليف وعدد كبير من ذوي الخبرات و الباحثين الأكاديميين المعروفين بهذا المجال.

وحقق “المؤتمر العربي للمشروبات” نجاحات عديدة في دوراته السابقة، ليصبح المنصة الأهم و الحدث السنوي الذي يتطلع له الخبراء و العاملون و الأكادميون والمستثمرون بهذا القطاع الحيوي لتبادل الخبرات و المعرفة ومناقشة التحديات و بحث فرص التواصل و التعاون. و لأهمية هذا الحدث حرصت كبرى الشركات العاملة بقطاع المشروبات غير الكحولية على أن يكون حضورها ملحوظاً برعايات مميزة كشركة تترا باك العربية، و سدافكو، و الشركة السعودية للطباعة و التغليف، و شركة الربيع السعودية للأغذية المحدودة، و أورانا.

وعقد خلال المؤتمر ورشات عمل وجلسات نقاش حول كل ما يهم قطاع المشروبات في العالم العربي، و ذلك بمشاركة أهم الخبراء و الباحثين في هذا المجال و من جميع أنحاء العالم، تضمنت هذه الورش و الجلسات العناوين العريضة التالية: صناعة المشروبات العالمية، الابتكار والتجدد في صناعة المشروبات، قوانين الصحة و السلامة المنظمة لهذا القطاع، الطرق و القوانين و الخطط لصناعة عصائر الفواكه، التحديات التي تواجه نظم السلامة و الجودة بصناعة العصائر، و ختاماً جلسة حول مستقبل صناعة المشروبات والعصائر بالعالم العربي.

وشهدت صناعة المشروبات غير الكحولية في المنطقة العربية تطوراً سريعاً خلال الثلاثين عاماً الماضية، و باتت تنافس نظيراتها في جميع أنحاء العالم. و تلعب هذه الصناعة دوراً حيوياً في اقتصاديات الدول العربية، سواء من حيث تطوير الصناعات الزراعية أو توفير فرص عمل لآلاف الأيدي العاملة و جذب المستثمرين المحليين و العالميين. علماً أن حجم إنتاج قطاع المشروبات في المنطقة العربية يزيد عن 10 مليارات لتر سنوياً، و يلبي احتياجات أكثر من 300 مليون مستهلك في البلاد العربية و العالم.