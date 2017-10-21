معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة ينطلق الشهر القادم

يستعد مرسى خور دبي بنادي خور دبي للغولف واليخوت في الإمارات لاستقبال معرض دبي للقوارب واليخوت المستعملة، الذي تنطلق فعالياته من 9 إلى 11 نوفمبر 2017.

ويعتبر هذا المعرض الأول من نوعه في الشرق الأوسط ، ليشكل وجهة لعشاق القوارب في المنطقة، كما يحتضن المعرض باقة من الفعاليات والسباقات والأنشطة الرياضية المتنوعة والجديدة التي تستهدف العائلات.

وستقام جميع فعاليات المعرض تحت رعاية نور للتكافل الإسلامي، التي بدورها تقدم تسهيلات وفرصًا حصرية لجميع الراغبين بشراء وبيع القوارب على حد سواء، إلى جانب رعايتها مجموعةً من الأنشطة الترفيهية والرياضية المناسبة لجميع أفراد العائلة لقضاء وقت مميز خلال أيام المعرض التي توافق عطلة نهاية الأسبوع.

وحول الاستعداد لإطلاق المعرض، قال عبدالله علي النون، مدير نادي خور دبي للغولف واليخوت : “يسعدنا للسنة الثامنة على التوالي، استضافة معرض دبي السنوي للقوارب واليخوت المستعملة، الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية ضمن أجندة الفعاليات في دبي”.

وأضاف: “سوف يتجاوز عدد القوارب المعروضة هذا العام ما كان عليه خلال السنوات السابقة، ضمن المرسى الذي يستوعب 121 يختًا وقاربًا”.

وأشار النون إلى أن فعاليات المعرض ستشمل لأول مرة مهرجان ’لوبستر فيست‘ للمأكولات والحياة البحرية، إلى جانب سباق قوارب التنين للباحثين عن المتعة والتشويق يوم الجمعة 10 نوفمبر الساعة السابعة صباحًا، و دروس رياضة اليوغا واللياقة البدنية المخصصة للأمهات والأطفال، وذلك على ’الجزيرة‘ في نادي خور دبي للجولف واليخوت يومي الجمعة والسبت الساعة الرابعة عصرًا وعند غروب الشمس.

وبين أن فعاليات المعرض تتضمن أيضًا جملة من الأنشطة الترفيهية المخصصة للصغار، تشمل باقة من الألعاب الشيقة والنشاطات الممتعة مثل تشكيل البالونات، والرسم على الوجوه، واستكشاف الفنون والحرف اليدوية، والقفز داخل القلعة المطاطية، واللعب في حديقة الحيوانات الأليفة المصغرة، وسوف يتمكن زوار المعرض من الاستمتاع بتشكيلة متنوعة من أطباق المأكولات البحرية ضمن المساحة المخصصة لمهرجان ’لوبستر فيست‘ مقابل 45 درهمًا إماراتيًا فقط.

ويفتح المعرض أبوابه في نادي خور دبي للجولف واليخوت اعتبارًا من يوم الخميس 9 نوفمبر 2017 من الساعة 4 عصرًا وحتى 9 مساءً ، ومن الساعة 12 ظهرًا وحتى 9 مساءً يومي الجمعة والسبت في 10 و11 نوفمبر 2017، ويستقبل الجمهور مجانًا باستثناء بعض الأنشطة التي تتطلب دفع رسوم رمزية.