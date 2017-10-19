خبراء: 50 مليار دولار حجم إنفاق السياح العرب في الخارج سنويًا

بلغ حجم انفاق السياح العرب في الخارج حوالي 50 مليار دولار سنوياً تستحوذ منطقة مجلس التعاون الخليجي على 80% من هذا الانفاق، وفق خبراء في قطاع السياحة.

وقال الخبراء، بورشة العمل التي نظمها المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة في أبوظبي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، وشركة نيرفانا للسفر والسياحة في فندق قصر بالميرا في مراكش، إن السياحة العربية البينية تحتل اهتماماً كبيرًا لدى قطاع السياحة المغربي لزيادة تدفق السياح من دول الخليج والشرق الأوسط إلى المغرب.

وأجمع الخبراء على أن دول الخليج لاتزال أهم الأسواق العربية المصدرة للسياحة الى المغرب .

وتوقع الخبراء أن تجتذب السياحة البينية في الدول العربية بنهاية عام 2023 أكثر من 93.3 مليون سائح.

وأشاروا إلى أن حجم إنفاق السياح القادمين إلى المنطقة العربية وصل إلى 76 مليار دولار، وأن المساهمة الكلية لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي للمنطقة العربية، وصلت إلى 191 مليار دولار.

وقال الخبير السياحي في أبوظبي، علاء خليفة، إن المشاركين من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان ناقشوا خلال ورشة العمل الاستفادة من الفرص المتاحة في المغرب .

وذكر خليفة وهو المشرف العام على ورشة العمل أن السياح العرب ينفقون في الخارج حوالي 50 مليار دولار سنويا تستحوذ منطقة مجلس التعاون الخليجي على 80% من هذا الانفاق .

وأضاف قائلاً ” في حين تصل حصة الدول العربية من الانفاق السياحي العربي أقل من 10% من هذا المبلغ وهذا ناتج عن عن انعدام الترويج للإمكانيات السياحية وضعف التعاون البيني في هذا المجال .

ودعا إلى إقامة قوافل سياحية ومعارض سياحية متخصصة في الدول العربية للترويج لهذا القطاع في المغرب وكل الدول العربية المستقطبة للسياح .

من جانبها، قالت الدكتورة رحمة لعروسي، مديرة الترويج في المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة في أبوظبي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، إن ورشة العمل التي شارك فيها مئات الخبراء وممثلي وكالات السياحة والسفر وضعت أفكارا جديدة لتعزيز السياحة البينية الخليجية والعربية الى المغرب . وتوقعت أن تشهد المرحلة المقبلة نموًا ملحوظًا في أعداد السياح الخليجيين والعرب إلى المغرب .

وقالت إن المنتوج السياحي المغربي مهم لدى العائلات الخليجية، مؤكدة استمرار بلادها في تنظيم المزيد من البرامج والحملات ترويجية بالتعاون مع شركة نيرفانا للسفر والسياحة في أبوظبي.

وأوضحت الدكتورة لعروسي أن البرنامج الترويجي الذي تم إطلاقه بالتعاون مع شركة نيرفانا تحت عنوان ” مرحبًا بكم في المغرب ” سوف يستمر في المرحلة المقبلة بهدف تنشيط السياحة في المغرب والتعريف بالوجهات السياحة البارزة في البلاد.

وقالت إن المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا في أبوظبي، يركز جهوده على إقامة شراكة قوية مع هيئات وشركات السياحة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج.