مهرجان “ياس مارينا للقوارب 2017” ينطلق يوم الجمعة المقبل

يستعد مرسى ياس مارينا أبوظبي الحائز على التصنيف العالمي المرموق (5 مراسٍ ذهبيّة) لإطلاق مهرجان ’ياس مارينا للقوارب 2017، يوم الجمعة المقبل 20 أكتوبر، ويقام المهرجان على مدى يومين ويأتي هذا العام استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الماضي باحتضانها ما يزيد عن ألفي شخص من العائلات وعشاق القوارب، بالإضافة إلى كوكبة واسعة من العارضين، ويعود المهرجان بأضخم نسخة له ليقدم للجمهور باقة من العروض الترفيهية والأنشطة والمغامرات المائية الاستثنائية تحت شعار #LifeatSea.

ويُعدّ المهرجان فعّالية مميزة سواءً لعشاق القوارب أو الهواة الراغبين بالاطلاع على عالم القوارب للمرة الأولى، كما أنه يشكل وجهة ترفيهية للعائلات خلال عطلة نهاية الأسبوع لما يقدمه من عروض ترفيهية ونشاطات جذّابة.

هذا ويستقبل المهرجان الجمهور مجاناً يومي 20 و21 أكتوبر الجاري من الساعة 2 ظهراً وحتى 9 مساءً، ليقدم للزوار فرصة للاطلاع على أشكال واسعة من القوارب الجديدة والمستعملة المعروضة للبيع والتي يتراوح طولها بين 3 إلى 20 متراً، كما سوف يتم عرض الدراجات المائية ومعدات الرياضات المائية، فضلاً عن منتجات لوازم القوارب، وسيتمكن أصحاب القوارب الخاصة من عرض القوارب مجاناً على سطح المياه في المرسى.

وخلال يومي المهرجان يقدم مرسى ياس مارينا عروضاً جذابةً لجميع أفراد العائلة، بداية من عروض عزف الموسيقى الحية لمنسق الأغاني سيف آند ساوند بدءاً من الساعة 5 مساءً، كما يتخلل المهرجان العديد من العروض المباشرة لمحترفي التزلج على الألواح المائية، حيث سيقومون بالعديد من القفزات والحركات البهلوانية المصممة خصيصاً لإبهار العائلات خلال المهرجان، وسوف تتمكن العائلات من قضاء وقت ممتع في جولة القارب المطاطي التي تنظمها مجموعة بيليفاري مارين بتكلفة 20 درهم للبالغين و10 درهم للأطفال لمدة 15 دقيقة.

ويتيح مرسى ياس مارينا لزوار المهرجان اختيار مختلف أصناف المأكولات التي تقدمها عربات الطعام، أو قضاء أمسية في أحد المطاعم والمقاهي التي يزخر بها المرسى، كما يمكن للزوار الاستمتاع بإطلالات بحرية فريدة في مطعم “تشيبرياني” المتخصص بالطعام الإيطالي الفاخر، أو تناول المأكولات البحرية في مطعم ’أكواريوم‘ الحائز على العديد من الجوائز، أو الاستمتاع بالعروض الموسيقية الحية في مطعم “ستارز أند بارز”، الذي سيشهد مساء الجمعة عروضاً حماسية للفرقة الشعبية المحلية “ذا شيك داون” التي ستبهر الجمهور بعروضها المميزة بين الساعة 9 مساءً والساعة 1 بعد منتصف الليل، في حين يحتضن مطعم “أكواريوم” أمسية “ناوتيك بات ليديز” يوم السبت مع مجموعة غير محدودة من المشروبات والأطباق البحرية بسعر 55 درهم إماراتي للفرد.

وسوف يتمكن مشتروا القوارب من إرساء قواربهم مجاناً لمدة ثلاثة أسابيع بعد انتهاء المهرجان ،كما سوف يتم منحهم بطاقة امتياز من مرسى ياس مارينا تخولهم الحصول على عروض وخصومات على مدار العام، كما يقدم نادي كابتينز كلوب للقوارب واليخوت خصم 20% على الاشتراك السنوي خلال المهرجان ، كما تقدم دلما مارين لمعدات الإبحار 35% خصم على معدات السباحة والغطس وصيد الأسماك ، وتقدم أيليت كابتينز للإبحار خصم 25% على العضوية السنوية لدى الاشتراك خلال المهرجان.

يُقام مهرجان ياس مارينا للقوارب في مرسى ياس مارينا يومي الجمعة والسبت 20 و21 أكتوبر، ويستقبل الجمهور من الساعة 2 بعد الظهر وحتى 9 مساءً على مدار أيام المهرجان بشكل مجاني دون أي رسوم إضافية.