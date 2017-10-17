حلبة مرسى ياس تستعرض برامجها التعليمية في مسابقة “المهارات العالمية”

استعرضت حلبة مرسى ياس هذا الأسبوع مجموعة واسعة من البرامج التعليمية ضمن مسابقة “المهارات العالمية”، أكبر مسابقة للمهارات المهنية في العالم التي انطلقت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 15 أكتوبر وتستمر حتى 18 أكتوبر 2017.

وتسلط حلبة مرسى ياس ضمن جناحها الخاص في مسابقة “المهارات العالمية” الضوء على المسابقات الرائدة التي تنظمها ومنها مسابقة “الفورمولا1 في المدارس” أهم البطولات في مجال التصميم والهندسة، ومسابقة التحدي التكنولوجي “لاند روفر 4*4 في المدارس”، البطولة التي أضيفت حديثًا إلى فعاليات الحلبة للموسم الجديد.

تتواجد في جناح الحلبة مجموعة من أبرز طلاب مدارس دولة الإمارات مع الكادر التدريسي بهدف إبراز أهداف البطولات التعليمية التي تحرص على تعزيز قدرة الطلاب وريادتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتعد بطولة “الفورمولا1 في المدارس” أكبر مسابقة دولية تساهم في تشجيع التميز في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدى طلاب المدارس، وتقام البطولة سنويًا منذ انطلاقها أول مرة عام 2009 في دولة الإمارات. ويتراوح عدد أعضاء الفريق الواحد بين 3 و6 طلاب. تختبر بطولة الفورمولا1 في المدارس قدرات الطلاب في تأسيس فريق فورمولا1 يعمل على تصميم سيارة فورمولا1 مصغرة تعمل بالدفع عن طريق أسطوانة هواء مضغوط وبنائها والتسابق بها، وإنشاء عرض خاص بهم يظهر جهودهم في تصميم وتطوير سيارة السباق الخاصة بهم.

بينما تهدف مسابقة التحدي التكنولوجي “لاند روفر 4*4 في المدارس” إلى التركيز على استخدام مهارات الطلاب ممن تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 12 سنة في الهندسة والتصميم لبناء سيارة دفع رباعي يتم التحكم بها عن بعد. وسوف تخضع السيارات المصممة إلى اختبار على مسار وعر مما يبرز قدرة كل سيارة على تجاوز صعوبات المسار والوصول إلى خط النهاية بنجاح.

وبهذه المناسبة، صرح بول براي، مدير برنامج الفورمولا1 في المدارس في حلبة مرسى ياس: “يكتسب الطلاب المشاركون في البرامج والمسابقات التعليمية كبطولة فورمولا1 في المدارس و لاند روفر 4*4 في المدارس مهارات وخبرات قيمة، إذ تعزز هذه المسابقات المميزة بأجوائها التفاعلية والمرحة على المعرفة في الفيزياء ومفاهيم الديناميكية الهوائية والتصميم والتصنيع والتسويق والرسومات الهندسية وغيرها الكثير”.

وتستضيف العاصمة أبوظبي المسابقة العالمية للمهارات 2017 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد منظمة المهارات العالمية مركزاً عالمياً للمهارات التقنية، وتنظم مسابقة عالمية للمهارات كل عامين تتنافس فيها أفضل المواهب العالمية على المركز الأول في 6 قطاعات مهنية رئيسية، وتلهم عن طريقها الآلاف من الشباب لاتباع مسيرات مهنية في المجالات التقنية.

وبدوره صرح عبد الله الشميري، مدير فعاليات حلبة مرسى ياس: “يسعدنا أن تكون حلبة مرسى ياس الراعي الاستراتيجي لهذا الحدث العالمي، ونحن نحرص دائمًا على تطوير المواهب المستقبلية لأجيالنا الواعدة”

وأضاف: “تحضتن حلبة مرسى ياس العديد من المسابقات منها الهادفة إلى تطوير مهارات السائقين على مسار السباق ومنها البرامج التعليمية الهادفة إلى تطوير مهارات الطلاب في مجال التعليم، فإننا نقدم أسمى ما لدينا لدعم أبنائنا لتنقطف ثمرة عملنا الدوؤب ونحتفل بإنجازاتهم التاريخية في المستقبل، لذا نحرص دائمًا على تطوير مسابقة فورمولا1 في المدارس لتصبح منصة عالمية تستعرض أهم المهارات التي تزخر بها دولتنا”.