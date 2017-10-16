عش “تجربتك الفريدة” مع خدمات فندق “بارك أرجان روتانا” (صور)

تجربة فريدة ستنقلك حتما من ضغط وإرهاق العمل والواقع، إلى عالم ساحر حالم، يبث داخلك طاقة جديدة ويمنحك معنى لا نهائيا للسعادة والاسترخاء.

لا يكتفي فندق “بارك أرجان روتانا” في إمارة أبوظبي بتقديم الخدمات المعتادة للفنادق، بل يتمتع بضيافة وكرم مميزين، يدفعانك حتما للعودة مجددا، وعيش هذه اللحظات الخاصة ضمن أجوائه.

ننصحك ألا تفوّت متعة الحصول على مثل هذه الخدمات المميزة، فحتما “بارك أرجان روتانا” يستحق منك وقتك ومالك.

خدمة التدليك

تتوافر خدمة التدليك على أعلى مستويات الحرفية وفي أجواء استرخاء مثالية، في الفندق؛ وقد تظن أن الخدمة فيه تشبه التدليك في أي مكان آخر، لكن “بارك روتانا” يتمتع بسحر المكان والضيافة؛ ما يجعل تجربة “التدليك” فيه لا تشبه إلا ذاتها.

يمتاز الفندق بغرفة تدليك خاصة، تطل على حديقة أليفة ومسبح ساحر، إذ ستشعر منذ الوهلة الأولى لدخولك المكان، بأنك ولجت عالما مثاليا، يجعلك تنسى ضغط يومك ومشاكله.

تستقبلك الموظفات بابتساماتهن وحسن ضيافتهن وحرفيتهن العالية، إذ يقترحن عليك الأنواع المختلفة للتدليك، كتدليك الاسترخاء، والتايلندي، والمخصص لتخليص الجسم من التشنجات.

وتمنحك خدمة التدليك، فرصة لاختيار السعر المناسب لك، حيث تتوسط أسعاره بين الـ200 درهم والـ400 درهم، كما يمنحك فرصة اختيار نصف السعر مقابل نصف الوقت. لتقدم لك الموظفة لاحقا خزانتك الخاصة، التي تحتوي على المناشف المخصصة للتدليك، قبل أن تتوجه إلى الغرفة التي تبث أجواؤها الهدوء والاسترخاء بإضاءة خافتة مثالية.

حتما التجربة على أيدي محترفي وخبراء التدليك في “بارك روتانا”، ستجعل جسدك يعيد اكتشاف ذاته ويتحرر من أعباء الواقع، إذ ستلمس بنفسك التغيير، الذي سيعيد إليك حيويتك وطاقتك.

خدمة العناية بالبشرة

تجربة أخرى مميزة وفريدة من خدمات “بارك روتانا”، وحتما لك سيدتي ستشكل هذه الخدمة فرقا لديك، إذ ستشهدين بنفسك كيف أن وجهك سيبتسم من تلقاء ذاته، بعد أن تضعي نفسك تحت أيدي خبيرات العناية بالبشرة، اللواتي سيمنحنك الاهتمام الكافي؛ لاستعادة نضارة وشباب بشرتك.

تتميز خدمات العناية بالبشرة في “بارك أرجان روتانا”، بأنها فعالة جدا، إذ إن المنتجات المستخدمة طبيعية مائة في المائة، ولا تحوي أي مواد كيميائية على الإطلاق، وستسعدين بالتأكيد من النتيجة، التي ستكررينها مجددًا في الفندق.

ستمنحك الخبيرات حرفيتهن ونصائحهن وخبرتهن، وهن يقمن بإعادة ترميم بشرتك طوال عشر دقائق كاملة، حتى تحصلي على النتيجة المرجوة التي طالما حلمت بها.

مطعم “تياترو”

حتما، لن تنسى مطلقا هذا المطعم الآسيوي الرائع والأفضل على مستوى إمارة أبوظبي، ستدهشك ضيافته وكرمه الفريدين، كما ستستمتع بتناول أفضل الوجبات التايلاندية والصينية واليابانية المتنوعة، والتي لا تضاهى. ليس هذا فحسب، بل سيدهشك أن كل هذا بأسعار مناسبة لن تجد أفضل منها في الإمارة.

“تياترو”، الخيار الأمثل، لدعوة عمل أو دعوة الأصدقاء أو تجمع العائلة، فهو يمثل هذه الأجواء جميعها، كما تناسب أطعمته جميع الأذواق.

ننصحك بتجربة “الساكي” الياباني في “ثياترو”، الذي يعد أفضل أنواع “الساكي” في دولة الإمارات، ولن تجد ما يضاهيه إلا في بلده الأصلي، إذ سيجعلك تعيش الأجواء والتقاليد اليابانية الخاصة والعريقة.

إن أول طبق ستختاره، هو المقبلات بالطبع. لذا ننصحك بالمقبلات التايلندية المقرمشة، والتي ستجعلك مستعدًا لاستقبال المزيد من اللذة والسعادة.

ولابد أن تجرب، السلطة اليابانية “ساكورا”، الذي يمتزج بها المذاق الحاد والحلو والحار، فتمنحك انتعاشًا وطاقة رائعين.

ويكفي أن تتواجد شوربة “تاميان” التايلاندية في “تياترو”، حتى يستحق هذا المطعم الآسيوي الفريد زيارتك، إذ يقدمها لك بطريقته التقليدية الخاصة، وستكتشف حتما أن مذاق هذه الشوربة، الذي ستتعرف عليه للمرة الأولى، أحد أفضل ما تناولته من شوربة على الإطلاق.

بإمكانك أن تسعد نفسك باختيار طبق “الكالاماري” الخاص بـ”تياترو”، والمطهو بطريقة مبتكرة ومقرمشة، والذي لن تحظى به إلا في “بارك روتانا”.

وبالطبع، ستتمتع بفرصة اختيار ألذ وأفضل أنواع “السوشي” الياباني في العاصمة أبوظبي على الإطلاق، إذ يتمتع “تياترو” بأفخر أنواع “السوشي”، الذي سيجعله المطعم المفضل لديك.

وهل فكرت أيضا بالحلوى؟. لن تصدق أنك ستتناول أفضل أنواع الحلوى الآسيوية في حياتك، التي ستجعل يومك حتما “قطعة من الحلم”.. وبإمكانك -أيضا- أن ترفقها بفنجان من القهوة التركية، هذا المطعم الآسيوي قادر أن يدهشك حقا بمذاق قهوته، التي ربما ستقرر أنك ستعود إليه يوميا.. فقط كي تعيد تجربتها.

وفي النهاية، سيسعدك “تياترو” بضيافته الآسيوية التقليدية وكرمه الشرقي العريق، من خلال تقديمه للبسكويت المرفق مع القهوة، إذ يضم كل إصبع من البسكويت ورقة سعدك من “الحكمة والحظ”..

هذا المطعم بالتأكيد، أحد أكثر المطاعم تميزًا في دولة الإمارات.. رحلة “الحلم واللذة والحكمة والحظ” مع عبق الأجواء الآسيوية الفريدة والعريقة.