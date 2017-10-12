دار “لابورجوازي” تطلق مجموعتها الجديدة في بيروت بحضور “فوشيا”

أطلقت دار الأزياء المعروفة “لابورجوازي” مجموعة جديدة من فساتين السهرة التي تتلاءم مع متطلبات المرأة، خلال العرض الذي أقامته في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتضمّنت هذه التشكيلة الجديدة عدداً من الفساتين التي تميزت بأسلوبها الجديد، من حيث الألوان والقصّات، و التطاريز، وخامات الأقمشة التي جاءت مشغولة بأحجار الشوارفسكي.

وجاءت العروض الجديدة ضمن فعاليات معرض”Designers &Brands” الذي أقامته شركة “L.I.P.S managemen “.

وكان موقع “فوشيا” حاضرًا وأعدَّ تقريرًا مفصلاً عن الحدث، فضلاً عن مقابلة خاصة مع المصممين، شربل عازار، ونديم صديحة، اللذين تحدثا عن تفاصيل مجموعتهما الجديدة.

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