عقل فقيه: تصاميمي تحمل مفهوم القوة والتحدي.. وعروسي لا تشبه أحدًا!

أطلق المصمم اللبناني عقل فقيه تصاميمه الجديدة لخريف وشتاء 2017-2018 وذلك خلال الحدث الذي أقامته شركة L.I.P.S management في فندق الفورسيزون – بيروت، وكانت شبكة إرم الإخبارية (فوشيا وإرم) الراعي الإعلامي للحدث.

وتألق عقل فقيه من خلال تصاميمه المتميزة التي استطاع من خلالها أن يجسد أجمل اللوحات التي سلطت الضوء على أنوثة المرأة وضاعفت من تألقها وجاذبيتها.

كما حرص هذا المصمم المبدع على تقديم خط جديد في عالم الموضة، فضلا عن مفاجأة مميزة تجلت بإطلالة للفنانة ليال عبود من خلال ارتدائها فستان الزفاف الذي عكس فكرة فريدة من نوعها.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع “فوشيا” مع المصمم عقل فقيه الذي تحدث عن مختلف تفاصيل مجموعته المميزة.

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