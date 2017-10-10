حلبة مرسى ياس تطلق روزنامة فعاليات 2017-2018 مع أكثر من 400 فعالية متنوعة

كشفت حلبة مرسى ياس عن روزنامة أنشطتها، التي تتضمن 420 حدثًا وفعالية متنوعة تستمر على مدار 12 شهرًا متواصلًا لتكون الروزنامة الأشمل والأكثر تنوعًا في تاريخ الحلبة.

ومن خلال قائمة الفعاليات التي لاتتوقف، فإن حلبة مرسى ياس ترسخ مكانتها الرائدة باعتبارها الوجهة الأمثل لمختلف الفعاليات والتي تشمل رياضة السيارات واللياقة البدنية والترفيه والأعمال.

وباعتماد روزنامة فعاليات الموسم، فإن حلبة مرسى ياس تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا، وذلك مع استعدادها لتنظيم أكثر من 400 فعالية متنوعة، في إنجاز يتحقق للمرة الأولى، والذي تتفوق من خلاله على الرقم القياسي السابق والبالغ 377 فعالية وحدثًا في موسم 2016-17. كما تقام العديد من الفعاليات القادمة التي تستضيفها الحلبة في مرافق الرياضة والأعمال التي شهدت مؤخرًا عمليات تطوير شاملة.

ويعد حفل افتتاح دورة الألعاب الاقليمية للأولمبياد الخاص التي تنطلق في شهر مارس، أحد أهم التطورات الجديدة التي أدخلتها حلبة مرسى ياس على روزنامة 2017-18. كما وتحرص الحلبة على تقديم الخدمات للاعبين المشاركين قبل انطلاق بطولة الألعاب الاقليمية للأولمبياد الخاص، إذ سوف تصبح الفعالية المسائية “تدرب في ياس” التي تقام كل يوم ثلاثاء برعاية الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، المركز الرسمي لإجراء التدريبات بالنسبة للرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الاقليمية للأولمبياد الخاص، والتي تستضيفها أبوظبي في 2018.

ورغم أن حلبة مرسى ياس تشتهر باستضافة الأنشطة الرياضية، فإنها تشهد هذه السنة تطورًا كبيرًا لترسخ حضورها باعتبارها وجهة رائدة للأعمال في المنطقة. وتستقطب الحلبة ضمن روزنامة 2017-18 الشركات التي تتمكن من استخدام مركز ياس للمؤتمرات الذي شهد مؤخرًا أعمال تطوير شاملة مع تجهيزه بمجموعة من أحدث الخيارات المتنوعة وأحدث التقنيات المخصصة لتنظيم المؤتمرات. ويمكن للشركات التجارية أن تحظى بتجربة توافق طبيعة أعمالها بالتعاون مع وكالة تنظيم الفعاليات واي سوليوشنز الموجودة في الحلبة.

كما تشهد الحلبة عودة الفعاليات المفضلة لمحبي رياضة السيارات، والتي تتنوع بين بطولات السيارات ذات المقعد الواحد وسباقات التحمل المشوقة وفعاليات الدراج. أما السائقون المبتدئون فتقدم لهم حلبة مرسى ياس حافزًا أقوى لدخول عالم الرياضة بعد التطويرات التي شهدها ياس كارت زون، المخصصة لسباقات الكارتينج.

وباعتبارها الوجهة المفضلة في مجتمع أبوظبي لممارسة الرياضة وفعاليات اللياقة البدنية. فستعود حلبة مرسى ياس من جديد لاستضافة سباقات الترايثلون الودية والمناسبة للمبتدئين، وسباقات الماراثون والدراجات. كما ينضم مركز اللياقة البدنية الجديد إلى قرية الفعاليات المسائية (تدرب في ياس، ابدأ في ياس، الرياضة في ياس) ليشكل المكان المخصص لاستضافة فعاليات اللياقة البدنية ضمن الحلبة، حيث يوجد فيه مجموعة من متاجر المأكولات والمشروبات، ومنصة للمشاهدة، كما يوفر لمرتاديه إنترنت مفتوح، ومئات الدراجات للاستخدام المجاني.

ولا يمكن أن ننسى بالطبع الفعالية الأبرز، ألا وهي سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 الذي يقام في ختام موسم سباق السيارات الأقوى والأكثر أهمية بين 23 و26 نوفمبر.

وفي تصريح له قال السيد الطارق العامري الرئيس التنفيذي في حلبة مرسى ياس: “تواصل حلبة مرسى ياس تنظيم المزيد من الأنشطة المميزة والضخمة، والتي تضاف إلى روزنامة فعالياتها السنوية إلى جانب استضافة البرامج التي ترسخ الأسس التي تتوافق مع الدور ذي المهام المتعددة، والذي تسعى الحلبة لتحقيقه في المجتمع.

وأضاف قائلًا “تتلخص رسالتنا التي نوجهها لجميع الرياضيين وهواة الترفيه الذين يعتبرون هذا المكان بيتهم الثاني، ومجتمع رجال الأعمال الذي يعتمد على مرافقنا المتميزة، بأنه مهما كان اليوم الذي يريدون الحضور فيه، فإن حلبة مرسى ياس حاضرة على الدوام لتلبية رغباتهم”.

كما قال السيد بيتر ويلر الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019:” تقدم حلبة مرسى ياس منشآت رائعة لرياضيينا من أجل الاستعداد بأفضل شكل للمشاركة في المنافسات المختلفة ضمن دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص في 2018. نحن سعداء بالشراكة مع حلبة مرسى ياس ودمج هذا الحدث الإقليمي بشكل كامل مع مجتمع الصحة واللياقة البدنية النشيط في أبوظبي”.

وصرح الدكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان: “نحتفل هذا العام بمرور خمس سنوات على رعايتنا لفعالية “تدرب في ياس” من خلال مبادرتنا “أكتف لايف” من ضمان”.

وأضاف بيتزر: “إن نجاح هذه الفعالية يعكس مكانتها كأكبر تجمع رياضي أسبوعي من نوعه في المنطقة، والتي تأتي في إطار الشراكة الناجحة التي تربطنا مع حلبة مرسى ياس و التي تطورت لتشمل كافة الفعاليات الأسبوعية الرياضية في الحلبة وسباق “تراياثلون ياس” السنوي، إذ استطاعت هذه الفعاليات تمكّين الكثيرين من أفراد المجتمع على تغيير نمط حياتهم ليكون أكثر صحة ونشاطاً، وهو ما برهنت عليه إحصائيات المشاركة في الفعاليات التي نرعاها في الحلبة والتي ناهزت الـ 680 ألف مشاركة حتى اليوم. ونحن نؤكد على إلتزامنا بالمضي قدماً في هذه الشراكة البناءة، حيث نالت مبادرة “أكتف لايف” تقديراً عالمياً جعل منها نموذجاً دولياً للمبادرات المجتمعية الصحية”.

صرح محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة “ميرال”: “منذ اليوم الأول لتطوير جزيرة ياس، وبفضل التزام جميع شركائنا وشغفهم لتقديم الأفضل، قطعنا شوطاً كبيراً حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، حيث أصبحت الجزيرة الوجهة الأفضل التي تقدم تجارب فريدة وغامرة ومثيرة لكافة الزوار من مختلف أنحاء العالم.”

وأضاف الزعابي: “سنواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في جزيرة ياس، بما في ذلك حلبة مرسى ياس، بهدف جعل الجزيرة من أهم الوجهات السياحية العالمية؛ وذلك من خلال تقديم جدول حافل بالفعاليات والأنشطة المختلفة على مدار السنة ما سيسهم غي جذب الزوار إلى تجارب فريدة لن تتكرر إلا في جزيرة ياس.”

وكان المنظمون قد كشفوا اليوم عن برنامج الفعاليات الخاصة برياضة السيارات، والتي تشمل الموسم الثاني لبطولة الفورمولا 4 المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات في الإمارات العربية المتحدة. وتتضمن هذه البطولة سلسلة من السباقات للسائقين المحترفين والتي تشكل صلة وصل بين بطولات سباقات السيارات الإقليمية والمنافسات في القارة الأوروبية.

كما تشهد روزنامة الفعاليات لموسم 2017 – 2018 عودة بطولة كأس تي آر دي 86 المحلية، التي تقام بدعم من تويوتا لتطوير سيارات السباق (تي آر دي)، وكانت حلبة مرسى ياس قد أطلقت بطولة كأس تي آر دي 86 لتكون أول بطولة محلية مستدامة للسيارات من نوع واحد تهدف لاستقطاب الهواة في مجال رياضة سباق السيارات وتمكينهم من المشاركة في بطولة سباق سيارات ضمن بيئة تنافسية احترافية.

وتنظم سباقات بطولة كأس تي آر دي 86 ضمن سلسلة سباقات ياس المكونة من ست جولات والتي تضم أيضأ كأس راديكال الشرق الأوسط وأكاديمية فورمولا الخليجية وسلسلة سباقات إن جي كي وتحدي كأس بورشه جي تي 3 الشرق الأوسط وسباقات “تايم أتاك” الإمارات، كما يشهد موسم 2017-2018 للعام الثاني على التوالي وضمن سلسلة سباقات ياس تنظيم بطولة لامبورغيني تروفيو وبطولة تي سي آر الشرق الأوسط.

وكذلك يعود سباق الخليج 12 ساعة للتحمل مجددًا من 14 إلى 16 ديسمبر 2017، بينما تشهد حلبة مرسى ياس عودة بطولة ياس سوبر ستريت تشالنج والتي تتضمن خمس فئات تتنافس خلال أربع جولات، وتنظم سباقات الجولة الأولى من 18 إلى 20 يناير 2018.

ولعشاق سباقات الكارتينج، يعود “ياس كارت زون” بأسطول جديد مؤلف من 32 سيارة كارتينج جديدة ومسار متطور وغرف اجتماعات وغرف تبديل حديثة. كما يشهد هذا المركز تنظيم فعالية ياس كارت زون إندورو يوم 5 يناير 2018، وتحدي روتاكس ماكس الإمارات في الفترة ما بين 8-9 مارس 2018.

وإحتفالًا بعودة افتتاح كارت زون تقدم حلبة مرسى ياس تجربة مجانية يومي الجمعة والسبت 13 و 14 أكتوبر في الفترة بين 2:00 ظهرًا وحتى 09:30 مساءً. سيحظى القادمون الأوائل إلى الحلبة بفرصة التمتع بالكارتينج لذا يرجى التوجه مباشرة الى ملتقى ياس للتسجيل خلال الأوقات المذكورة.

كما تستعد حلبة مرسى ياس خلال موسم 2017-18 لإطلاق برنامج “درايف ياس”، والذي يقدم للسائقين فرصة لاختبار قدراتهم في القيادة على المسار في سباقات الدراج في سيارة جاكوار إف، أو مرسيدس إيه إم جي، أو فيراري 458، أو شيفروليه إس إس. وتشمل أعمال التطوير الجديدة غرف اجتماعات مطورة لبرنامج “درايف ياس” وغرف اجتماعات ومركز ترويجي مخصص لسيارات مرسيدس وجاكوار.

والإضافة المميزة التي تشهدها برامج اللياقة البدنية الأسبوعية (تدرب في ياس، ابدأ في ياس، الرياضة في ياس) لعام 2017 – 2018 والتي تقام برعاية أكتف لايف من ضمان هو انضمام قرية اللياقة البدنية، العلامة التجارية الجديدة كليًا والمخصصة للأشخاص الراغبين بخوض المنافسات التي تتناسب مع مستوى خبراتهم وقدراتهم. وتتضمن قرية اللياقة البدنية 12 مكيف هوائي كبير الحجم يمنح المشتركين شعورًا رائعًا، وتتوفر خدمة واي فاي في مختلف أرجاء القرية، بالإضافة إلى شاشات العرض، و600 دراجة هوائية للاستخدام المجاني، ومنطقة خاصة بالمطاعم والمقاهي، كما وتتوفر منطقة لبيع المعدات الرياضية. ويقوم الشركاء الداعمون للقرية باطلاق العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة.

وفي عام 2018 ستشهد الأمسيات الرياضية الأسبوعية مزيدًا من التطور وذلك بإضافة المزيد من النشاطات إلى فعاليات الجري والمشي وركوب الدراجات الهوائية الأسبوعية. وستشمل الفعاليات الجديدة تحدي جولة أبوظبي لركوب الدراجات. ومن الإضافات الجديدة خلال شهر مارس، تقام فعالية لركوب الدراجات وسيسعى المشاركون فيها لمنافسة فابيان كانسيلارا، حامل الميدالية الذهبية الأولمبية لمرتين في سباق ضد الزمن.

وتتضمن قائمة أبرز فعاليات اللياقة البدنية في حلبة مرسى ياس لهذا الموسم: فعالية إمش 2017، الفعالية المجتمعية المخصصة للمشي حول الحلبة وتقام بتاريخ 17 نوفمبر 2017، وبطولة أبوظبي الدولية للترياثلون، التابعة لسلسلة بطولات الترايثلون العالمية والتي تقام في مارس 2018.

هواة الترياثلون سيكونون أمام عدة خيارات هذا العام بعودة فعالية ” ترايثلون ياس ” برعاية أكتف لايف من ضمان بتاريخ 16 فبراير 2018. وتشهد فعالية هذا العام إضافة فئة جديدة “سوبر سبرينت” إلى جانب السباقات التي كانت تقام سابقًا وتشمل فئات السبرينت والأولمبية. وتقلل فئة سوبر سبريت المسافات ضمن الفعالية بالنسبة للأطفال والمشاركين لأول مرة لتحفيزهم في هذا السباق الأول بالنسبة لهم.

وفي مجال ركوب الدراجات للمحترفين، فستقام جولة أبوظبي، الحدث السنوي الحافل بالتشويق بتاريخ 25 فبراير 2018. فيما تشهد الحلبة حضور العائلات للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني في دولة الإمارات، للمشاركة في حدث يتضمن أنشطة تراثية وترفيهية يوم 2 ديسمبر 2017.

ومن جديد ستكون حلبة مرسى ياس وفقًا لروزنامة هذا الموسم الوجهة الأمثل لمحبي الألعاب الالكترونية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتعاون الحلبة مع شركة “باورليج جايمينج” (PLG) الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال الألعاب الإلكترونية لاستضافة مجموعة فعاليات من بطولات الرياضات الإلكترونية الكبرى على مستوى عال مثل بطولة غراند سلام التي تقام في مركز مؤتمرات ياس بتاريخ 2 ديسمبر 2018.

ومع اقتراب موعد انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2017، فإن حلبة مرسى ياس تستعد لعطلة أسبوع حافلة بالتشويق والإثارة، وذلك بعدما أعلنت خلال الأسبوع الماضي أن الفرقة البريطانية العالمية “مومفورد أند صنز”” ستحيي حفلة مساء السبت 25 نوفمبر في ميدان دو، إلى جانب كل من المنسق الموسيقي “كافين هاريس” في مساء الخميس و”PINK” في مساء الأحد، على أن يعلن لاحقًا عن اسم الفنان الأخير المشارك في هذا الحدث.

ولإضفاء مزيد من المتعة خلال عطلة أسبوع السباق تتيح تذكرة سباق الفورمولا1 لحامليها دخول ياس ووتر ورلد وعالم فيراري أبوظبي، بالإضافة إلى الدخول إلى حفلات ما بعد السباق والتمتع بالأمسيات التي يحييها مجموعة من أشهر الفنانيين في العالم.

وتتوفر التذاكر للبيع على الموقع الرسمي لحلبة مرسى ياس www.yasmarinacircuit.com، أوعن طريق التواصل مع مركز خدمة العملاء في الحلبة (800 927) or +971 (0) 2 659 9800 أو من أحد الفروع العديدة للاتحاد للطيران المنتشرة في أنحاء العالم، أو من خلال زيارة أحد فروع فيرجن ميغاستور، أو لدى منطقة ياس سنترال إكسبريس الواقعة في ياس مول، كما يمكن حجز التذاكر من خلال تطبيق YasHUB، أو على موقع التواصل الاجتماعي لحلبة مرسى ياس، فيس بوك: https://www.facebook.com/yasmarinacircuit/

كما تطلق حلبة مرسى ياس اليوم نسخة مطورة من تطبيق ياس هاب YasHub. وتتوفر نسخة 2018 قريبًا لتتيح للزوار التخطيط لجميع مراحل عطلة أسبوع السباق والاطلاع أولًا بأول على آخر أخبار السباق.