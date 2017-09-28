 المجلس العربي للإعلام الاقتصادي يطلق لقب “عاصمة الاقتصاد العربي”

أعلنت الأمانة العامة للمجلس العربي للإعلام الاقتصادي عن إطلاقها لقب “عاصمة الاقتصاد العربي” بداية من العام 2018.

وسيتم منح هذا اللقب للدول العربية التي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية ونشاطاً ملحوظاً في جوانبها وقطاعاتها الاقتصادية.

وأوضح المجلس في بيان له أن “ذلك يعمل على تشجيع استقطاب الاستثمارات من خلال الامتيازات و التسهيلات التي تمنحها الحكومات للمستثمرين بالإضافة الى النظر لتنوع المصادر الاقتصادية التي تمثل عنصراً حيوياً في كل ما يتصل في مشاريع التنمية والتخطيط في هذه الدول المرشحة لهذا اللقب، فالوطن العربي يزخر بالموارد الاقتصادية المختلفة، حيث أدى اختلاف المناخ و النبات و التركيب الجيولوجي دوراً مهماً في تنوع ثرواته الزراعية، و الصناعية، و التجارية”.

وأشار المجلس إلى أنه “سيتم الترشيح من خلال لجنة متخصصة ستقوم برصد النشاط الاقتصادي للدول العربية وسيشمل هذا الرصد (الصناعات التحويلية، قطاع النقل، المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، الضرائب على الشركات، الخصخصة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، السياحة الداخلية، فاعلية الحكومة الإلكترونية).