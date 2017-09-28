خبير بريطاني على رأس مجموعة الاتحاد للطيران

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، محمد مبارك فاضل المزروعي، اليوم الخميس، تعيين توني دوغلاس في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، على أن يستلم مهام عمله في يناير/كانون الثاني 2018.

ونقل بيان لمجموعة الاتحاد للطيران عن المزروعي، قوله: “توني تمكن من قيادة أنشطة وعمليات التحول في شركات ومؤسسات كبرى سواء على مستوى الدولة أو المملكة المتحدة”، لافتًا إلى أنه يحظى بخبرة واسعة في قطاع الطيران التجاري، فضلًا عن معرفته العميقة بالتحديات والفرص التي تلوح في أفق الاتحاد للطيران وسط قطاع يتسم بتغيرات متسارعة.

وقال البيان إن “دوغلاس يمتلك خبرة واسعة على مستوى دولة الإمارات ،بفضل توليه عددًا من المناصب المرموقة، كان أبرزها منصب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي، إذ أثبت كفاءة عالية في إكمال وتسليم مشروع ميناء خليفة بنجاح”.

بدوره، أشاد توني بمجموعة الاتحاد للطيران، وشدد على أنها “قوة مؤثرة في قطاع الطيران العالمي”.

وأكد توني أهمية أن تواصل المجموعة مسيرة التكيف والتطوير اعتمادًا على ذاتها وبالتعاون مع شركائها في قطاع الطيران، وذلك لترسيخ دورها الرئيس كأحد محركات الاقتصاد وسوق العمل في دولة الإمارات وفي المنطقة برمتها.

وقبيل انضمامه إلى مجموعة الاتحاد للطيران، كان توني دوغلاس يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشؤون المعدات الدفاعية والدعم بوزارة الدفاع البريطانية، فضلًا عن العديد من المناصب في شركات ومجموعات بريطانية، من بينها مطار “هيثرو”.