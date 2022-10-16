إشارة إيهاب أمين بعد خسارة الأهلي المصري أمام الكويت (فيديو)

أشار إيهاب أمين، لاعب الأهلي المصري لكرة السلة، للجماهير بيديه بطريقة أثارت الاستياء، عقب مواجهة الكويت الكويتي في البطولة العربية لكرة السلة للأندية التي أقيمت على أرضه، مساء السبت.

وتوج نادي الكويت بلقب بطولة الأندية العربية الرابعة والثلاثين لكرة السلة للرجال للمرة الأولى في تاريخه بتغلبه في المباراة النهائية الليلة على الأهلي المصري (حامل لقب النسخة الماضية للبطولة) بنتيجة 78-77 بعد مباراة ندية وقوية بين الفريقين.

وتمكن الكويت من حسم المباراة التي أقيمت في صالة الاتحاد الكويتي لكرة السلة بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي للصالات المغطاة بفارق نقطة واحدة، بعد أن تبادل الفريقان التقدم طيلة المباراة بفضل امتلاكهما أفضل اللاعبين سواء من المحليين أو المحترفين.

وشهدت الثواني الأخيرة للمباراة إثارة كبيرة حبست أنفاس الجماهير الغفيرة التي حضرت اللقاء، إذ تمكن حمد عدنان لاعب الكويت وأحد نجوم المباراة من تسجيل نقطة الفوز من رمية حرة لتعود الكرة للأهلي في آخر 11 ثانية، لكن لاعبيه أضاعوا الفرصة لتنتهي المباراة بفوز تاريخي للكويت وسط فرحة عارمة للفريق وجماهيره الغفيرة، خصوصا أنه لعب أمام نادٍ عريق وحامل للقب النسخة الماضية والذي ساندته جماهيره بقوة طيلة البطولة.