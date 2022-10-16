إشارة إيهاب أمين بعد خسارة الأهلي المصري أمام الكويت (فيديو)
أشار إيهاب أمين، لاعب الأهلي المصري لكرة السلة، للجماهير بيديه بطريقة أثارت الاستياء، عقب مواجهة الكويت الكويتي في البطولة العربية لكرة السلة للأندية التي أقيمت على أرضه، مساء السبت.
وتوج نادي الكويت بلقب بطولة الأندية العربية الرابعة والثلاثين لكرة السلة للرجال للمرة الأولى في تاريخه بتغلبه في المباراة النهائية الليلة على الأهلي المصري (حامل لقب النسخة الماضية للبطولة) بنتيجة 78-77 بعد مباراة ندية وقوية بين الفريقين.
وتمكن الكويت من حسم المباراة التي أقيمت في صالة الاتحاد الكويتي لكرة السلة بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي للصالات المغطاة بفارق نقطة واحدة، بعد أن تبادل الفريقان التقدم طيلة المباراة بفضل امتلاكهما أفضل اللاعبين سواء من المحليين أو المحترفين.
وشهدت الثواني الأخيرة للمباراة إثارة كبيرة حبست أنفاس الجماهير الغفيرة التي حضرت اللقاء، إذ تمكن حمد عدنان لاعب الكويت وأحد نجوم المباراة من تسجيل نقطة الفوز من رمية حرة لتعود الكرة للأهلي في آخر 11 ثانية، لكن لاعبيه أضاعوا الفرصة لتنتهي المباراة بفوز تاريخي للكويت وسط فرحة عارمة للفريق وجماهيره الغفيرة، خصوصا أنه لعب أمام نادٍ عريق وحامل للقب النسخة الماضية والذي ساندته جماهيره بقوة طيلة البطولة.
وعقب نهاية المباراة أشار أمين للجماهير بيديه، في لقطة أثارت الاستياء.
وسبق للنادي الأهلي مواجهة الكويت في نهائي النسخة الماضية من البطولة على صالة برج العرب في الإسكندرية، وانتهت بفوز العملاق المصري بنتيجة 78-66.
وسعى نادي الكويت الكويتي لرد اعتباره من تلك الخسارة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور ليحقق اللقب للمرة الأولى في التاريخ.
ويتصدر نادي الاتحاد السكندري المصري سجل أبطال البطولة العربية للأندية برصيد ستة ألقاب بفارق لقب عن نادي الرياضي بيروت اللبناني، وبفارق لقبين عن نادي الجزيرة المصري صاحب أربعة ألقاب.
وفي مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت في نفس الصالة، تغلب فريق نادي بيروت اللبناني على كاظمة الكويتي بنتيجة 102-97 بعد التمديد وقتا إضافيا، ليحصد الفريق اللبناني المركز الثالث في البطولة فيما اكتفى الفريق الكويتي بالرابع رغم تقديمه مباريات قوية.