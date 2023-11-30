تحليل علمي يحسم الجدل حول سقوط نيزك على سيارة في فرنسا

يدحض تحليل صخرة صغيرة أحدثت ثقبًا في سقف سيارة في شمال شرق فرنسا الأسبوع الماضي، التكهنات بإمكان أن يكون ذلك مرتبطًا بسقوط نيزك، بحسب مصادر علمية الأربعاء.

وقالت مدرسة ومرصد علوم الأرض (EOST)، التي أجرت هذه الدراسات، في بيان "إن الملاحظات البصرية، وكذلك التحليلات، تؤكد أن الصخرة التي خضعت للتحليل ليست جزءًا من نيزك".

في الـ20 من تشرين الثاني/نوفمبر، استدعي عناصر الإطفاء للتدخل بسبب "انبعاث دخان من سيارة" كانت متوقفة في منطقة بضواحي مدينة ستراسبورغ في شمال فرنسا الشرقي.

وكتب العناصر في تقريرهم عن التدخل يومذاك "بعد اعتراف الفريق الأول، نشتبه في سقوط جسم نجمي".