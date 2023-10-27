الفيلم المغربي "العبد" يقتنص جائزة جديدة

اقتنص الفيلم المغربي "العبد"، للمخرج عبد الإله الجوهري، جائزة جديدة تضاف إلى قائمة الجوائز التي حصدها، في فعاليات ومهرجانات كبرى.

ووفق موقع "هسبرس" المحلي، تمكن فيلم "العبد" من حصد جائزة الإخراج وجائزة أحسن سيناريو في المهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة، والذي أسدل الستار على فعاليات دورته الـ12.

وقدم المخرج الجوهري شكره للجميع، بعد تتويج "العبد"، معبرًا عن سعادته بهذا التكريم.

ويرصد الفيلم، الضوابط والقواعد التّي تُقيد حرية الإنسان المُعاصر، أمام مجموعة من الالتزامات المفروضة عليه بشكل يومي، سواء في العمل أو الشارع أو في علاقته مع الآخر، كما يجيب عن عدة تساؤلات على علاقة بإكراهات الأعراف والتقاليد التّي تُقيّد حرية الإنسان، من خلال قصة إبراهيم الذي يجد نفسه أمام عدة تساؤلات تتمثل في: “هل الحرية تكمن في حب الله، أم في حب الإنسان، أم في حب الوطن؟”، ليتم مع سيرورة الأحداث اكتشاف أن حرية الإنسان تتمثل في حبه لله والوطن ولأخيه الإنسان.

ويُشارك في بطولة الفيلم ثلة من الفنانين، أبرزهم إسماعيل أبو القناطر الذي حظي بتكريم خاص على هامش المهرجان، وعمر لطفي، وسحر الصديقي، وماجدة زبيطة، ومحمد الأثير، وحميد زيان، وغيرهم.