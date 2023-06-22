إطلاق مسبار "إقليدس" لاكتشاف القطاع المظلم من الكون مطلع يوليو

يُطلَق المسبار الفضائي الأوروبي "إقليدس" في الأول من تموز/يوليو المقبل، من قاعدة "كاب كانافيرال" في ولاية فلوريدا الأمريكية، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، الأربعاء، عبر تويتر.

وتستهدف المركبة إلقاء الضوء على لغزين كونيين كبيرين هما المادة المظلمة والطاقة المظلمة.

وستتمركز المركبة في موقع قريب من تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، على بعد 1,5 مليون كيلومتر من الأرض.

ومن هذا الموقع المسمّى "لاغرانج 2"، سيتولى المسبار الذي أُطلق عليه اسم "إقليدس" تيمنًا بعالم الرياضيات الملقّب بـ"أبو الهندسة الوصفية"، رسم خريطة ثلاثية البُعد للكون، تشمل ملياري مجرّة على جزء يشكّل ثلث السماء الظاهرة.