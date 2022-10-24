فينيسيوس جونيور: يجب منع المتورطين في حوادث عنصرية من دخول الملاعب مدى الحياة

دعا فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، لمنع المتورطين في حوادث عنصرية من دخول الملاعب وحضور المباريات مدى الحياة.

كان البرازيلي البالغ من العمر 22 عاما، قد تعرض لإساءات في سبتمبر أيلول الماضي عندما وجهت له جماهير أتلتيكو مدريد هتافات عنصرية خارج ملعب "واندا متروبوليتانو" قبل مباراتهم أمام ريال مدريد.

وقال فينيسيوس لتلفزيون "غلوبو" البرازيلي يوم الأحد: "إذا آذيت أشخاصا آخرين يجب أن تدفع الثمن.

"من الصعب أن أقول إن (العنصرية في كرة القدم) ستنتهي حيث يوجد الكثير من الناس الذين يرتكبون هذه المخالفات.. لكني أحب أن أصدق أن عدد الطيبين يفوق عدد السيئين.

"يجب على كل المتورطين في حوادث عنصرية أن يدفعوا الثمن بطريقة ما، إذا كانوا يرغبون في مشاهدة كرة القدم فلا ينبغي أبدا السماح لمشجعي أتلتيكو مدريد بدخول الملعب مرة أخرى، هذا سيجعلهم يعانون من العواقب ويدفعهم للتفكير في أفعالهم".