الكشف عن حقيقة إلغاء حفل عمرو دياب في بيروت

نفت الجهة المنظمة لحفل الفنان المصري عمرو دياب في العاصمة بيروت، ما أشيع عن تحرك قضائي لورثة المخرج الراحل جان صليبا لإيقاف الحفل، لغاية البت في مسألة حقوق عالقة بين الطرفين.

وتوعّدت الجهة المنظمة مروّجي الإشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي بملاحقتهم قضائيًّا.

وأعلن مكتب جابر للمحاماة والاستشارات القانونية، بصفته المستشار القانوني للشركة المنظمة لحفل الفنان المصري، أنه "لا صحة ولا أساس قانوني للشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت أخبارًا كاذبة ومفبركة، مفادها بأن هناك تحركًا قضائيًّا يهدف لإيقاف حفل الفنان عمرو دياب بالاستناد إلى دعوى من المخرج الراحل جان صليبا وهو الأمر المخالف للحقيقة والواقع".